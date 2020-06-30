Facebook'u Boykot Eden Firmaların Sayısı Artıyor

Amerikan otomobil üreticisi Ford, 30 gün boyunca ABD’de tüm sosyal medya platformlarındaki reklamlarını askıya alacağını bildirdi. Böylece Ford da platformunda nefret söylemini önlemek için yeterli çaba sarf etmediği gerekçesiyle Facebook’u boykot eden firmalar arasına katıldı.
ABD’nin en büyük üç otomobil üreticisinden biri olan Ford, tüm sosyal medya platformlarındaki varlığını gözden geçireceğini bildirdi. Firma sözcüsü tarafından yapılan açıklamada nefret söylemi, şiddet ve ırksal adaletsizliğin sosyal medya içeriklerinden temizlenmesi gerektiği belirtildi. Şirketin reklam harcamalarının başka bölgelerde de gözden geçirildiği kaydedildi.
Daha önce Dove sabun, Lipton çay ve başka birçok tanınmış markanın sahibi olan Unilever, sosyal medya devlerine karşı başlatılan reklam boykotuna katılacağını açıklamıştı.
Merkezi Londra'da bulunan çok uluslu tüketici ürünleri firması Unilever, 2020'nin geri kalanında Amerika'da Facebook, Instagram ve Twitter üzerinden reklam yapmayacağını bildirmişti. Firma, bu karara gerekçe olarak, ''Amerika'da kutuplaşmış seçim döneminde sergilenen bölücülük ve nefret söylemini'' göstermişti.
''Kar için Nefrete Son'' adını taşıyan kampanya, Amerikalı siyah George Floyd'un polis nezaretinde hayatını kaybetmesinden sonra hak örgütleri tarafından başlatıldı.
Kampanya, Instagram'ın da sahibi olan Facebook'a nefret söylemini sona erdirmek için daha fazla çaba harcaması çağrısında bulunuyor.
Kampanya’nın organizatörleri son olarak Facebook üzerinde nefret söylemi taşıyan içeriklerin kaldırılması için daha fazla baskı oluşturmak amacıyla Avrupa merkezli firmalara da boykota katılma çağrısı yapacaklarını bildirdi.
Konuyla ilgili daha fazla adım atması yönündeki çağrılara yanıt veren Facebook ise Pazar günü yaptığı açıklamada, konuyla ilgili yapılması gerekenlerin olduğunu kabul ederek nefret söylemiyle mücadele amacıyla başka araçların geliştirilmesi için insan haklarını savunan gruplarla ve uzmanlarla iş birliği yaptığını belirtti.
Facebook yapay zeka yatırımları sayesinde nefret söyleminin yüzde 90’ını kullanıcılar tarafından ihbar edilmeden önce tespit edebildiğini belirtti.