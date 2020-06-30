Facebook'u Boykot Eden Firmaların Sayısı Artıyor

Amerikan otomobil üreticisi Ford, 30 gün boyunca ABD’de tüm sosyal medya platformlarındaki reklamlarını askıya alacağını bildirdi. Böylece Ford da platformunda nefret söylemini önlemek için yeterli çaba sarf etmediği gerekçesiyle Facebook’u boykot eden firmalar arasına katıldı.

ABD’nin en büyük üç otomobil üreticisinden biri olan Ford, tüm sosyal medya platformlarındaki varlığını gözden geçireceğini bildirdi. Firma sözcüsü tarafından yapılan açıklamada nefret söylemi, şiddet ve ırksal adaletsizliğin sosyal medya içeriklerinden temizlenmesi gerektiği belirtildi. Şirketin reklam harcamalarının başka bölgelerde de gözden geçirildiği kaydedildi.

Daha önce Dove sabun, Lipton çay ve başka birçok tanınmış markanın sahibi olan Unilever, sosyal medya devlerine karşı başlatılan reklam boykotuna katılacağını açıklamıştı.

Merkezi Londra'da bulunan çok uluslu tüketici ürünleri firması Unilever, 2020'nin geri kalanında Amerika'da Facebook, Instagram ve Twitter üzerinden reklam yapmayacağını bildirmişti. Firma, bu karara gerekçe olarak, ''Amerika'da kutuplaşmış seçim döneminde sergilenen bölücülük ve nefret söylemini'' göstermişti.