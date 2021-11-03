HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Facebook'un eski çalışanından metaverse kaygısı

Facebook'un eski çalışanından metaverse kaygısı

03.11.2021 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook'un eski çalışanı Haugen şirketin metaverse teknolojisinden endişe duyduğunu söyleyerek, "Facebook'un daha fazla mikrofon ve sensörünün ev ve bürolarımıza girerek casusluk yapması fikri beni korkutuyor" dedi.

Facebook'un eski çalışanından metaverse kaygısı

Facebook'un eski çalışanı Frances Haugen, "güvenlik yerine kâr elde etmeyi seçmekle" suçladığı şirketin metaverse teknolojisi planlarına dair açıklama yaptı. Alman Haber Ajansı'na (dpa) konuşan Haugen, Facebook'un yakın zamanda duyurduğu metavers planlarına ilişkin olarak, "Kişisel olarak verilerin nasıl kullanıldığı konusunda hiçbir fikrimiz yokken, Facebook'un daha fazla mikrofon ve sensörünün ev ve bürolarımıza girerek casusluk yapması fikri beni korkutuyor" dedi.

Haugen Facebook'a güvenilemeyeceğinin birçok kez görüldüğünü ve kamuoyuna yapılan açıklamaların şirketteki gelişmelerle örtüşmediğini belirtti. Haugen Facebook'un sanal gerçeklik gözlükleri gibi cihazları maliyet fiyatına sunmak istediğini söyleyerek, "Facebook diğer şirketlerin eşit koşullarda kendileriyle rekabet etmesini imkânsız kılmak istiyor, çünkü insanların kafasının içine girebilmek için para yakmaya hazır" diye konuştu.

Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg kısa bir süre önce dijital iletişimin geleceği olarak metaverse teknolojisine odaklanmayı vurgulamak amacıyla grubun adını Meta olarak değiştirdiğini duyurmuştu.

Facebook'un eski çalışanı Haugen şirketten ayrılırken binlerce gizli dokümanı yanında almış ve kamuoyuna Facebook ile ilgili ağır ithamlarda bulunan açıklamalar yapmıştı. Bu iddialarını ABD Kongresi ve yetkili birimlerde de dile getirmişti. Haugen şirketin nefreti körükleyen ve çocukların ruh sağlığına zarar veren içerikleri engellemek yerine sürekli olarak tercihini kâr elde etmekten yana kullandığı suçlamasında bulunmuştu.

Haugen Facebook'un yüz tanıma sistemini kapatma kararını ise olumlu karşıladı. Haugen, "Bence bu, Facebook'un eylemlerine karşı sert bir duruş sergilememizin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ancak bir araya gelir ve mantıklı taleplerde bulunursak ilerlemeler kaydedebiliriz" dedi.

Facebook suçlamaları reddediyor

Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg eski çalışan Haugen'in suçlamalarını reddediyor. Zuckerberg Facebook çalışanlarına gönderdiği ve daha sonra sosyal medya hesabında da paylaşılan bir mesajda "Kâr etmek için kasten insanları kızdıran içerik yayınladığımız argümanı son derece mantıksız" ifadelerini kullanarak, "Biz reklamdan para kazanıyoruz ve reklam verenler sürekli reklamlarının yanında zararlı ya da sinirlendiren içerik istemediklerini söylüyor. İnsanları sinirlendiren ya da depresyona sokan ürünler geliştirmek için yola çıkan bir teknoloji şirketi tanımıyorum" diye konuşmuştu.

dpa, DW / HT,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Hükümetten halka çağrı: Kış için gıda depolayınHükümetten halka çağrı: Kış için gıda depolayın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akşener'den HDP çıkışı: PKK'nın yanında konumlandırıyorum

Akşener'den HDP çıkışı: PKK'nın yanında konumlandırıyorum

Erdoğan'la ilgili paylaşımlar sonrası Emniyet harekete geçti

Erdoğan'la ilgili paylaşımlar sonrası Emniyet harekete geçti

Bakan Dönmez: Evi bir derece daha az ısıtın

Bakan Dönmez: Evi bir derece daha az ısıtın

Merak konusu olmuştu! Tabutun neden açık olduğu belli oldu

Merak konusu olmuştu! Tabutun neden açık olduğu belli oldu

Sonradan fark etti, özür diledi

Sonradan fark etti, özür diledi

Eşine sarkıntılık yapan arkadaşını döverek öldürdü

Eşine sarkıntılık yapan arkadaşını döverek öldürdü

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek erkek duş jeli tavsiyeleri

TÜBİTAK'ı sarsan ölüm! Evinde cansız bedeni bulundu

TÜBİTAK'ı sarsan ölüm! Evinde cansız bedeni bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

"Aşkım" diyerek eve çağırdığı karısını vahşice öldürdü

"Aşkım" diyerek eve çağırdığı karısını vahşice öldürdü

Doktorlar teşhis koyamadı, bir ayda yatağa mahkum oldu

Doktorlar teşhis koyamadı, bir ayda yatağa mahkum oldu

10 bin km uzaktan geldi, 500 bin lira harcadı, okla avladı

10 bin km uzaktan geldi, 500 bin lira harcadı, okla avladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.