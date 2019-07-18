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Facebook’un Libra Planına Bir Engel de G7’den

18.07.2019 19:41 | Son Güncelleme

Fransa’da bir araya gelen G7 ülkeleri yetkilileri, son dönemde gündemde olan Facebook’un plan aşamasındaki kripto para birimi Libra’yla ilgili de yorumlarda bulundu

Facebook’un Libra Planına Bir Engel de G7’den

Fransa’da bir araya gelen G7 ülkeleri yetkilileri, son dönemde gündemde olan Facebook’un plan aşamasındaki kripto para birimi Libra’yla ilgili de yorumlarda bulundu. Yetkililer, Facebook’un Libra projesinin ciddi endişe yarattığını ve hayata geçirilmesi halinde küresel ekonomiyi sarsmaması için çok sıkı bir şekilde denetlenmesi geretkiğini vurguladı.

Fransa’nın dönüşümlü başkanlığı altında düzenlenen G7 görüşmelerinde bir basın toplantısında konuşan Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, temsil ettiği grubun üyelerinin, özel firmaların devletler gibi para birimine sahip olup aynı şekilde kontrol edilmemesi fikrine tamamen karşı olduğunu söyledi.

Fransa’da Chantilly’de düzenlenen toplantıda konuşan Le Maire, “Özel şirketlerin, demokratik kontrol altında olmaksızın kendi para birimlerini oluşturmasını kabul edemeyiz” dedi ve dijital alanda benzer çeşitli uygulamaların gündeme geldiğini ancak bu tür adımların “ciddi anlamda sistematik endişeler yarattığını” belirtti.

G7 yetkilileri Facebook’un dijital para projesinin olası finansal etkilerinin yanısıra oluşturabileceği güvenlik risklerinden de çekindiklerini ifade ediyorlar.

Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu üyelerinden Benoit Coeure, bu tür uygulamaların ödemelerin hızlandırılması ve kolaylaştırılması gibi olumlu etkileri olabileceğini ancak özellikle ‘dolandırıcılık, terör, özel bilgilerin korunması, adil rekabet ve vergi mükellefliği’ hususunda risk unsuru oluşturduğunu savundu.

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