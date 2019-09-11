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“Facebook’un Librası gelişmekte olan piyasalara mali özerklik getirebilir”

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 18:10 | Son Güncelleme

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü: - “Libra gelişmekte olan ülkelere daha fazla mail özerklik getirebilir” - “Libra kullanımı yaygınlaşırsa, resmi yerel para birimlerinin kullanımı giderek azalabilir. Ülke içi para politikasının etkisi azalırken, enflasyonun kontrolü daha da zorlaşacak ve daha yüksek oynaklığa eğilimli olacaktır”

BERLİN (AA) - Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Facebook’un kendi kripto parası Libra’nın gelişmekte olan ülkelere daha fazla “mali özerklik” getirebileceğini bildirdi.

Ifo, Facebook’un kendi kriptoparası Libra’nın piyasa sürülmesi planı ve etkisine ilişkin bir araştırma raporu yayımladı.

Gelişen ve gelişmekte olan pek çok ülkede, merkez bankalarının, enflasyonla ve kurdaki değer kaybıyla ilgili genişletilmiş bir hükumet kolu olarak kullanıldığının belirtildiği raporda, "Gelişen ve gelişmekte olan ülkelerin çoğunda en fakir insanların finansal sisteme erişimleri yok. Borç alırken çok yüksek miktarda faiz veya uluslararası banka transferleri için yüksek ücretler ödemek zorundalar.” denildi.

Ifo araştırmacıları Stefan Eichler ve Marcel Thum tarafından yapılan araştırmada, “Libra gelişmekte olan ülkelere daha fazla mali özerklik getirebilir.” ifadesine yer verildi.

Raporda, bugünkü parasal sistemin devlet tarafından kontrol edildiği hatırlatılarak, “Libra, bu egemen para sistemi için zorluklar oluşturabilir. Bu nedenle hükumetler, merkez bankaları ve kanun yapıcılar Libra’ya karşı şüpheyle yaklaşıyorlar. Libra kullanımı yaygınlaşırsa, resmi yerel para birimlerinin kullanımı giderek azalabilir. Ülke içi para politikasının etkisi azalır. Bunun yanında enflasyonun kontrolü daha da zorlaşacak ve daha yüksek oynaklığa eğilimli olacaktır.” değerlendirilmesi yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) Facebook finansal özerklik libra

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