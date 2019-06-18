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Facebook’un Para Birimi Libra Merak ve Endişe Yaratıyor

18.06.2019 19:12 | Son Güncelleme

Mark Zuckerberg paylaştığı bir gönderiyle Facebook'un yeni dijital para birimi Libra’yı tanıttı. 2 milyardan fazla kullanıcı olan sosyal paylaşım platformunun Bitcoin benzeri kripto parasıyla daha fazla e-ticaret yapılabilecek ve çevrimiçi mali hareketler kolaylaşacak

Facebook’un Para Birimi Libra Merak ve Endişe Yaratıyor

Mark Zuckerberg paylaştığı bir gönderiyle Facebook'un yeni dijital para birimi Libra’yı tanıttı. 2 milyardan fazla kullanıcı olan sosyal paylaşım platformunun Bitcoin benzeri kripto parasıyla daha fazla e-ticaret yapılabilecek ve çevrimiçi mali hareketler kolaylaşacak.

Facebook’un PayPal, Uber, Spotify, Visa ve Mastercard ortaklığıyla yarattığı Libra‘nın 12 ay içerisinde kullanıma sokulması planlanıyor. Facebook Libra ve teknolojisini inşa ederken, ortak olan 12’den fazla firma da sistemin kurulması, yönetilmesi ve fonlanmasından sorumlu olacak. Facebook’un hedefi halihazırdaki ve müstakbel ortaklarından dev proje için 1 milyar dolar toplamak.

Facebook yetkilileri Libra sayesinde uluslararası para gönderimlerinin, Western Union ve benzeri hizmet sağlayıcılarının aksine ciddi ücretler almayacağının altını çizdi. Libra aynı zamanda dünyanın dört bir yanında banka hesabı ya da kredi kartı olmayan çok sayıda insana sanal ticaretin önünü açacak.

Haber ajansı Associated Press’e konuşan Facebook’un şifrelenmiş işlem takibi sağlayan dağıtılmış veri kayıt sistemi Blockchain biriminin başı David Marcus, yeni para birimi sayesinde dünya üzerinde tüm tüketicilerin küresel ekonomiye erişimi olacağına dikkat çekti.

Uzmanlar, Facebook’ın kendi para birimi sayesinde, insanları sayfasına aldığı reklamlardan daha fazla alışveriş yapmaya teşvik edeceğine de dikkat çekiyor.

Libra, kripto para birimi Bitcoin’e benzese de Visa, Mastercard, Paypal ile yaptığı ortaklıklarla daha fazla dikkat çekeceğe benziyor. Bitcoin’le ilgili gizlilik endişeleri, dolandırıcılık iddiaları ve kurundaki dalgalanmalar, ortalama tüketicinin ilgisini azaltıyordu.

Facebook ise Libra’nın farklı olacağını zira değerinin ABD doları, Euro, Japon yeni ve başka döviz birimlerinden oluşan bir havuza sabitleneceğini açıkladı. Stabil bir değer politikası hedefleyen Libra ile her satın alım, gerçek döviz kurlarından eşit bir ihtiyat fonuyla desteklenecek; böylelikle fiyat dalgalanmalarından etkilenmeyecek.

Facebook, Libra’yı doğrudan yönetmeyecek. Bunun yerine ortaklarla birlikte merkezi İsviçre olan bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir organizasyon kuruluyor. Libra Association adı altında çalışacak olan kuruluş, İsviçre mali düzenlemeleri altında faaliyet gösterecek. Facebook bu yapılanmanın kamu yararı için olduğunu belirtiyor.

Facebook Libra için tamamlayıcı bir dijital cüzdan da yarattı. Kullanıcılar Calibra adı verilen cüzdanı indirecek; Libra alımı, gönderimi ve kullanımı için kullanacak. Calibra, Libra kullanıcısının para kullanımı verilerini, cezai soruşturmalar için talep edilmedikçe Facebook ile paylaşmayacak. Yine de tüketiciler alışveriş yapmak ve para yollamak için Facebook ürünlerini kullanırsa, şirketin bazı verilere ulaşması ya da kullanıcı alışkanlıklarını tespit etmesi mümkün olabilir.

Calibra ayrıca tüketicilerin Facebook hesabı olması şartı aramayacak. Ayrıca Whatsapp ve Messenger üzerinden Libra transferini mümkün kılacak. Facebook’a ait olan fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram ise sisteme henüz dahil edilmiş değil.

Facebook’un yeni projesine ortak olan firmalar da Libra kullanımın yaygınlaşması için girişimlerde bulunacak. Mesela özel taksi uygulaması Uber, Libra kullanıcılarına indirim yapabilecek.

Ancak birçok kripto para biriminde olduğu gibi Libra ile ilgili de kişisel verilerin korunması ve gizlilik endişeleri mevcur. Zira kripto veriler para transferlerini ‘blockchain’ adı verilen şifrelenmiş kayıt sisteminde tutuyor. Yani Libra blockchain’I, kişilerin tüm mali hareketlerini kalıcı olarak kaydedebilir. Ancak Facebook Calibra ve benzeri dijital cüzdan kullananların kişisel para transferlerinin Libra blockchain’inde görülmeyeceğini savunuyor.

Son yıllarda kullanıcı verilerinin sızması ve kişisel gizlilik ihlalleriyle gündeme gelen Facebook’un bu açıklaması endişeleri gidermiyor. Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg bu nedenle gizlilik odaklı yeni vizyonlarını 2019’un başında açıklamış ve koruma kalkanlarını güçlendireceğini söylemişti.

Gizlilik politikaları federal soruşturma konusu olan Facebook, ABD Kongresi’nin yeni antitröst soruşturmasıyla da karşı karşıya. Kendi küresel para kurunu kurmasıysa bankaları, ulusal kurları tehdit edebileceği gibi, resmi düzenleme ve denetleme yetkililerini de harekete geçireceğe benziyor.

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