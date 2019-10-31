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Facebook'un üçüncü çeyrekte geliri yüzde 29 arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 00:42 | Son Güncelleme

Facebook'un geliri üçüncü çeyrekte yüzde 29 artarak 17,7 milyar dolara yükseldi, net karı da 6,1 milyar dolar oldu

BERLİN (AA) - Sosyal ağ hizmetleri operatörü Facebook'un, gelirlerinin bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artarak 17,7 milyar dolara yükseldiği bildirildi.

Facebook, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin üçüncü çeyrekte net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,6 artarak 5,1 milyar dolardan 6,1 milyar dolara yükseldi.

Facebook'un geliri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artarak 13,7 milyar dolardan 17,7 milyar dolara yükseldi. Piyasa beklentileri şirketin gelirlerinin 17,4 milyar dolar olması yönündeydi.

Bilanço rakamlarının ardından Instagram, WhatsApp ve Messenger'ın da sahibi olan Facebook'un borsadaki hisseleri yüzde 3'e yakın değer kazandı.

Facebook'un açıklamasına göre ilk çeyrekte mobil reklam gelirleri, toplam reklam gelirlerinin yüzde 94'ünü oluştururken, geçen yıl bu oran yüzde 92 seviyesindeydi.

Facebook'un günlük aktif kullanıcı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak eylül ayı sonu itibarıyla 2,45 milyara ulaştı. Facebook, günde 2,2 milyar insanın Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger'ı kullandığını hesaplıyor.

Facebook'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, yaptığı açıklamada, bu yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir dönem geçirdiklerini belirterek, herkes için daha güçlü mahremiyetin korunmasını sağlamaya yönelik yatırım yaptıklarını kaydetti.

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Facebook gelir kar üçüncü çeyrek

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