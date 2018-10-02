FaceID suçluları ele veriyor

Bilindiği üzere Apple kişisel verilerin korunması konusunda oldukça hassas bir şirket. Bir iPhone sahibi eğer telefonunu kilitlediyse, o telefonu şifreyi bilmeden açmak neredeyse imkansız bir hale geliyor. Dahası, resmi kuruluşlar bu cihazları açabilmek için Apple’a başvurduklarında ret cevabı alıyorlar.

Hatırlanacağı üzere benzer bir olay ülkemizde de yaşanmıştı. Rus büyükelçiye düzenlenen suikastta, tetiği çeken kişinin sahip olduğu iPhone, bir türlü açılamamıştı.

Görünen o ki bu durum tüm dünyadaki kurumlar için önemli bir sorun. Hatta FBI için bile. Zira FBI da bu konuda zaman zaman Apple ile karşı karşıya kalabiliyor. Cupertino merkezli şirket, bu konudaki katı politikasını henüz bir kenara bırakmış değil.

Neyse ki yeni nesil iPhone modellerinde yer alan FaceID özelliği sayesinde artık şifreleri aşmak pek de zor değil.

FBI geçtiğimiz günlerde yakaladığı bir suçlunun cep telefonundaki verilere ulaşmak için FaceID özelliğine başvurdu. Suçlunun yüzü telefona gösterilerek, şifre basit bir şekilde ortadan kaldırılmış oldu. iPhone 5s öncesi modellerde, şifrelemeyi geçmek yetkili kurunlar adına ciddi sorunlara neden oluyordu.

Bu konuda GrayShift ve Cellebrite isimli şirketlerin önemli çalışmaları mevcut. Fakat hiç biri kilitli bir iPhone modelindeki verilerin tümüne, kayıpsız bir şekilde ulaşmayı başarmış değil.

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