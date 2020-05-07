FaceTime’daki yenilik dikkat çekiyor

Bildiğiniz gibi bir önceki sürümde KOVID-19 için büyük atılımlar yapılmıştı. Bluetooth yardımı ile mesafe algılama özelliğine yer veren firma, maske ile Face ID kullanımında da iyileştirmeler yapmıştı. Eğer Face ID destekli iPhone’a sahipseniz ve maske takıyorsanız; iPhone otomatik olarak maskeyi algılıyor ve direkt olarak şifre ekranını karşınıza çıkarıyor.

Bugün yayınlanan yeni Beta sürümü ile bu özelliklerin iyileştirilmesinin yanı sıra FaceTime grup görüntülü görüşmeleri için de yenilikler yapıldı.

İŞTE FACETİME'DAKİ YENİLİKLER

Bildiğiniz gibi iOS 13 ile birlikte FaceTime üzerinden 32 kişiye kadar grup görüşmesi yapabiliyorsunuz. Ancak bu grup sohbetlerinde o anda kim konuşuyorsa onun ses yüksekliğine göre görüntüsü de büyüyordu. Bu bazen gerçekten de baş döndürücü olabiliyordu. Apple bu özelliği kapatma özelliğini sisteme ekliyor.

iPhone>Ayarlar>FaceTime bölümünde yer alan Konuşma özelliğini kapattığınızda herkes eşit bir şekilde görünüyor ve ses yüksekliğine göre sohbet ekranları büyümüyor.

Eğer geliştirici hesabınız varsa ve bu yenilikleri herkesten önce kullanmak istiyorsanız; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yeni beta’yı indirebilirsiniz. Ancak bu sürümün Beta olduğu için bir takım sorunlara yol açabileceğini belirtelim.