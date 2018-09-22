FaceTime için beklenen özellik geliyor

Apple’ın çevrimiçi görüşme servisi uzun yıllardır hizmet veriyor. Apple kullanıcılarının özel platformu olmasına rağmen hayli yüksek kullanım oranına sahip olan FaceTime, nihayet son dönemin aranan özelliğini bünyesine kattı. iOS 12.1‘in betasında olacağı belirtilen fakat kullanımı sınırlı kalan grup görüşme özelliği, birkaç günün ardından tüm beta kullanıcılarının kullanımına sunuldu.

Şayet Apple’ın beta testi kullanıcısıysanız yeni güncelleme ile birlikte özelliği kullanabilirsiniz. Özellik, 12.1’i yükleyebilecek tüm telefonlarda çalışıyor. Başka bir deyişle; iPhone 5S ve üstü, 1. ve 2. nesil 12.9 inç iPad Pro, 10.5 ve 9.7 inçlik iPad Pro’lar, 1. ve 2. nesil iPad Air, 2. nesil ve üstü iPad Miniler, 5. nesil iPad ile 6. nesil iPod Touch yeni özelliğe kavuşacak.

Herkesin grup görüşmeyi kullanabilmesi içinse, 12.1 sürümünün beta sürecinin sona ermesi ve yayınlanması gerekiyor. Bu da biraz zaman alacak.

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