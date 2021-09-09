HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Facia, bir canı kurtarmak isterken yaşandı: 2 ölü, 1 yaralı

Facia, bir canı kurtarmak isterken yaşandı: 2 ölü, 1 yaralı

09.09.2021 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobil kontrolden çıkarak köprüden dereye uçtu. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Facia, bir canı kurtarmak isterken yaşandı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Siverek- Adıyaman karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Emin Yalçın, yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobiliyle köprüden dereye uçtu.

Kırıkkale'de korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: 6 ölüKırıkkale'de korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: 6 ölü

2 ÖLÜ, 1 YARALI

Hurdaya dönen otomobilde sürücü Mehmet Emin Yalçın ile Şeyhmus Yalçın yaşamını yitirdi, Berat Yalçın ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Berat Yalçın, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaşamını yitiren 2 kişinin cenazesi ise yapılan inceleme sonrası otopsi için morga götürüldü.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Genç çiftin acı sonu! 3 saat evli kalabildilerGenç çiftin acı sonu! 3 saat evli kalabildiler

2a90640fe71aea1bf1d8ba2ad6c203e2

2e30de22a9d3674422bc53105ef185ff

261aee94678748e8f68d12ef0bce3700

e2ee943aa603b33378d48dafab7663b2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her sabah tüketiyorsanız dikkat! Tehlike gözler önüne serildiHer sabah tüketiyorsanız dikkat! Tehlike gözler önüne serildi
PARTNEREser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den olay gaf!Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den olay gaf!
Korkunç görüntüler! 3 çocuk annesi kadının öldüğü kaza kameradaKorkunç görüntüler! 3 çocuk annesi kadının öldüğü kaza kamerada
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şanlıurfa Siverek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erzurumlu vatandaş tünelden geçerken adeta kendinden geçti

Erzurumlu vatandaş tünelden geçerken adeta kendinden geçti

Kuzey Kore'den gelen fotoğraflar şaşkına çevirdi: Batı'ya mesaj

Kuzey Kore'den gelen fotoğraflar şaşkına çevirdi: Batı'ya mesaj

Noterlerde yeni dönem! 2022 itibarıyla başlıyor

Noterlerde yeni dönem! 2022 itibarıyla başlıyor

TFF'deki Şenol Güneş - Nihat Özdemir zirvesi sona erdi

TFF'deki Şenol Güneş - Nihat Özdemir zirvesi sona erdi

'İlişkiye girme sırası' tartışması ölümle bitmişti! Ankara'daki olayda yeni gelişme

'İlişkiye girme sırası' tartışması ölümle bitmişti! Ankara'daki olayda yeni gelişme

Bakan Koca 18.00'i işaret etmişti! Sebebi belli oldu

Bakan Koca 18.00'i işaret etmişti! Sebebi belli oldu

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Önce laf attılar, sonra darp ettiler! Yaşadığı dehşeti anlattı

Önce laf attılar, sonra darp ettiler! Yaşadığı dehşeti anlattı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Protokolde 'teyze' krizi! Belediye başkanının koltuğu kaptı

Protokolde 'teyze' krizi! Belediye başkanının koltuğu kaptı

Okullar kapatılır mı? Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Okullar kapatılır mı? Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Soyağacı hizmetinde yeni uygulama

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Soyağacı hizmetinde yeni uygulama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.