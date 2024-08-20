Facia ‘Geliyorum’ dedi! Çocukların park halindeki araçla oyunu dehşeti yaşattı!

Muş’ta Muratpaşa Mahallesi’ndeki bir sitede park halindeki araçla oynayan çocukların güç denemesiyle otomobil bir anda geriye doğru hareket etti. Bu sırada 13 yaşlarındaki kız çocuğu, otomobilin arkasına geçerek, durdurmaya çalıştı.

Duvara yaklaşan aracı durdurmaya çalışan yaşları 10 ila 12 arasında değişen 3 çocuk, durduramayacaklarını anlayınca kenara çekildiler. Bu sırada çocuklardan biri, otomobil ile duvar arasında sıkışmaktan son anda kurtuldu.

Otomobil sitedeki bir binanın duvarına çarptı. Yaşananlar, sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda kimse yaralanan olmaz iken, aracın duvara çarpan bölümünde hasar oluştu. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır