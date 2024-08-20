HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Facia ‘Geliyorum’ dedi! Çocukların park halindeki araçla oyunu dehşeti yaşattı!

Facia ‘Geliyorum’ dedi! Çocukların park halindeki araçla oyunu dehşeti yaşattı!

20.08.2024 13:54
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Kocasını sevgilisiyle evde bastı! Sinir krizi geçiren eşe polis bile engel olamadı... Kocasını sokak ortasında dövdü

Kocasını sevgilisiyle evde bastı! Sinir krizi geçiren eşe polis bile engel olamadı... Kocasını sokak ortasında dövdü

TikTok'ta tepki çeken görüntüler! Kadın kılığına girip canlı yayında göbek attı..."Allah'ım ne oluyor"

TikTok'ta tepki çeken görüntüler! Kadın kılığına girip canlı yayında göbek attı..."Allah'ım ne oluyor"

Dışı kek içi zehir: 'Uyku keki' skandalı! Yiyen kendinden geçiyor, gözleri kızarıyor

Dışı kek içi zehir: 'Uyku keki' skandalı! Yiyen kendinden geçiyor, gözleri kızarıyor

İçerik devam ediyor
20.08.2024 13:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş’ta 3 oyunu otomobili itmeyi oyun sandı, faciaya davetiye çıkardı. Park halindeki otomobili iterek hareket ettiren çocuklar, arkacın arkasına geçerek durdurmaya çalıştılar. Son anda çekilen çocuklar, faciadan kıl payı kurtarılırken, otomobil duvara çarparak durdu.

Muş’ta Muratpaşa Mahallesi’ndeki bir sitede park halindeki araçla oynayan çocukların güç denemesiyle otomobil bir anda geriye doğru hareket etti. Bu sırada 13 yaşlarındaki kız çocuğu, otomobilin arkasına geçerek, durdurmaya çalıştı.

HABER.00_00_24_39.Still060

Duvara yaklaşan aracı durdurmaya çalışan yaşları 10 ila 12 arasında değişen 3 çocuk, durduramayacaklarını anlayınca kenara çekildiler. Bu sırada çocuklardan biri, otomobil ile duvar arasında sıkışmaktan son anda kurtuldu.

HABER.00_00_32_42.Still063

Otomobil sitedeki bir binanın duvarına çarptı. Yaşananlar, sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda kimse yaralanan olmaz iken, aracın duvara çarpan bölümünde hasar oluştu. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Muş
En Çok Okunan Haberler
Maliye, milyonlarca kişi olduğunu ortaya çıkardı

Maliye, milyonlarca kişi olduğunu ortaya çıkardı

Dilan Polat'ın çıtası düştü: Ezber bozan kare

Dilan Polat'ın çıtası düştü: Ezber bozan kare

İnternetten sipariş verdi, kabusu yaşadı: 'Benimle yatarsan paranı geri veririm'

İnternetten sipariş verdi, kabusu yaşadı: 'Benimle yatarsan paranı geri veririm'

Elon Musk: "Kadirov'a Cybertruck vermedim"

Elon Musk: "Kadirov'a Cybertruck vermedim"

Kuraya ‘bağış’ karıştı! Velilerden öğretmen borsası...

Kuraya ‘bağış’ karıştı! Velilerden öğretmen borsası...

1,5 milyon liralık dost kazığı! Evini açtığı arkadaşı altınlarını çaldı

1,5 milyon liralık dost kazığı! Evini açtığı arkadaşı altınlarını çaldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.