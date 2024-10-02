Facia 'Geliyorum' diyor! 15 yıldır su alıyor; kolonlar patlak, demirler paslı, duvar ve kirişler çatlak... Aynı mahallede harabeden hallice iki bina

Kentsel dönüşümde uzlaşma sağlanamayınca vatandaşlar adeta üflense uçacak binalarda yaşamaya devam ediyor. Küçükçekmece'de uzaktan bakıldığında bile ürküten binalarda kolonlar da, kirişler de, demirler de hasarlı.

DÖKÜK DUVARLAR, ÇÜRÜMÜŞ DEMİRLER, ÇATLAMIŞ KİRİŞ VE KOLONLAR...

Küçükçekmece Sefaköy'deki 5 katlı binanın en alt katında kolonlar patlak durumda. Duvarlardaki demirler de oldukça paslı. Duvar ve kirişlerdeki kırıkların yanı sıra hasar oldukça büyük. Hatta demirler öyle paslı ki elle büküldüğünde bile kırılıyor.

ESNAF DA RİSK ALTINDA

Ekol TV'nin özel haberine göre daire sakinlerinin yanı sıra esnaf da risk altında. Binanın zemini sağlam olmadığından en alt kattaki dükkanların camlarında da çatlaklar oluşuyor. Esnaf bu durumdan oldukça şikayetçi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ANLAŞMAZLIĞI

Çökme riski taşıyan binada hala oturanlar var. Kimi evden çıkmak istemiyor, kimiyse kentsel dönüşüm için ayıracak bütçesi olmadığını belirtiyor.

"15 SENE ÖNCE SU ALMAYA BAŞLAMIŞ"

Kiracı Cafer Keskin, binanın içinde bulunduğu riskli durumu "Bina meğerse 15 sene önce sağ taraftan su almaya başlamış. Kolonun içine elini sokunca ıslak kumları alıyorsun, o derece." sözleriyle dile döktü, "Korkmamak elde mi ki!" dedi ve ekledi:

"İmralı'da ufak bir sarsıntıda kolonların dışındaki alçıpanlar açılmaya başladı. Daha sonra kolonların hepsi patlamaya başladı."

50 YILLIK BİNA DA SON DERECE HASARLI

Kemalpaşa mahallesinde bulunan harabe binalardan yalnızca biri olan 4 katlı bina ise 50 senelik. Binada 20 yıllık kiracı da var.

CAMI AÇIP KAPARKEN AŞAĞI MOLOZ YAĞIYOR

Binanın hem içinde hem dışında ciddi hasarlar mevcut. Binadan aşağı molozlar dökülüyor. Apartman sakinleri camı açmak istediklerinde küçük taşlarla karşılaşıyor. Camı kapatırken de molozlar aşağı düşüyor.

MAHALLELİ DE TEDİRGİN

Tehlike çanları yalnızca iki bina için değil, tüm mahalle için çalıyor.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır