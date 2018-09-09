Facia gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Aziz GÜVENER/KOCAALİ (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.
Kocaali'de, geçen pazar günü meydana gelen kazada, refüje çıkarak, takla atan hafif ticari aracın karşı şeride geçip, 3 motosiklete çarpması sonucu 7 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı. Facia gibi kazanın güvenlik kameralarınca anbean kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Çevredeki iş yeri kamerasına yansıyan görüntülerde, hafif ticari aracın sürücüsünün kontrolünden çıkarak, ters yöne girdiği ve 3 motosikletliye çarptığı anlar yer aldı.
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