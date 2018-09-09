HABER

Facia gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2018 16:30 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Aziz GÜVENER/KOCAALİ (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Kocaali'de, geçen pazar günü meydana gelen kazada, refüje çıkarak, takla atan hafif ticari aracın karşı şeride geçip, 3 motosiklete çarpması sonucu 7 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı. Facia gibi kazanın güvenlik kameralarınca anbean kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Çevredeki iş yeri kamerasına yansıyan görüntülerde, hafif ticari aracın sürücüsünün kontrolünden çıkarak, ters yöne girdiği ve 3 motosikletliye çarptığı anlar yer aldı.

PARTNERKorkunç senaryo! Git gide büyüyecekKorkunç senaryo! Git gide büyüyecek
Durakta 2 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan bıçaklı saldırgan tutuklandıDurakta 2 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan bıçaklı saldırgan tutuklandı
Alucra'daki kazada MHP İlçe Başkanı öldüAlucra'daki kazada MHP İlçe Başkanı öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Ali Koç: Yılbaşına kadar 900 milyon TL bulamazsak yaptıklarımız boşa gider!

Ali Koç: Yılbaşına kadar 900 milyon TL bulamazsak yaptıklarımız boşa gider!

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kırıkkale'de korkunç olay! Elektrik akımına kapıldı

Kırıkkale'de korkunç olay! Elektrik akımına kapıldı

Giresun'da korkutan yaratan hortum! Cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi

Giresun'da korkutan yaratan hortum! Cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi

Antalya'da düğüne haciz memuru şoku... Damat: Cebimdeki bütün para bu!

Antalya'da düğüne haciz memuru şoku... Damat: Cebimdeki bütün para bu!

Düğünde havaya ateş açtılar! Yaralılar var

Düğünde havaya ateş açtılar! Yaralılar var

Düğünde haciz şoku!

Düğünde haciz şoku!

Karnından çıktı! 25 kilo ağırlığında...

Karnından çıktı! 25 kilo ağırlığında...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.