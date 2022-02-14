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  4. Facia önlendi! Çok sayıda düzensiz göçmen kurtarıldı

Facia önlendi! Çok sayıda düzensiz göçmen kurtarıldı

14.02.2022 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botlardaki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Facia önlendi! Çok sayıda düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botlardaki 33 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

LASTİK BOTTAKİ DÜZENSİZ GÖÇMENLER KURTARILDI

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zaman ve mevkilerde lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

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Ekipler, iki ayrı lastik bottaki 33 yabancı uyrukluyu sahil güvenlik botuna aldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. (AA)

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Bodrum
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