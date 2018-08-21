Faciada hayatını kaybeden Minik Arda'ya büyük vefa! 'Yaşasaydın adını stada yazdıracaktın'

Çorlu’daki tren kazasında babasıyla birlikte can veren fanatik Galatasaraylı 9 yaşındaki Oğuz Arda’nın annesi, önceki gün oğlu için maça gitti. Acılı anne, “Yaşasaydın adını bu stada yazdıracaktın. Gittikten sonra da yaptın. Statta iki eksik cennette iki fazla” diye gözyaşı döktü

FACİANIN ÜZERİNDEN 43 GÜN GEÇTİ

Tekirdağ’ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi’nde, 8 Temmuz’da, 25 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı tren faciasının üzerinden 43 gün geçti. Olayla ilgili soruşturma devam ederken yakınlarını kaybeden aileler, bu bayramı sevdikleri olmadan geçirecek.

'SENİ UNUTMAYACAĞIZ'

Çağdaş Ulus'un Vatan'daki haberine göre, tren faciasında babası Hakan Sel ile hayatını kaybedenlerden 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Sel, kazada sorumluluğu bulunan kişilerin bir an önce yargılanmasını istiyor. Önceki gün de Galatasaray futbol takımının davetlisi olarak Galatasaray’ın Göztepe ile oynadığı karşılaşma için Türk Telekom Arena’ya giden anne Mısra Sel, karşılaşma öncesinde stattaki skorboard’larda oğlu Arda’nın Galatasaray formasıyla çektirdiği fotoğraf ile “Seni unutmayacağız” yazısını görünce gözyaşlarını tutamadı.