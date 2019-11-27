HABER

Faciadan 20 saniye ile son anda kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 12:22 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde iddiaya göre kökü çürüyen ağaç bir otomobilin üzerine devrildi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde iddiaya göre kökü çürüyen ağaç bir otomobilin üzerine devrildi. Park halindeki otomobilin içinde kimsenin olmaması çevredekilere rahat bir nefes aldırırken ağacın düştüğü o anlar saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi.
Olay Tekirdağ’ın merkezi İlçesi Süleymanpaşa’da bulunan eski Valiliğin yanında meydana geldi. İddiaya göre sokakta kökü çürüyen dev bir ağaç büyük bir gürültü ile park halindeki 22 AJ 178 plakalı bir otomobilin üzerine devrildi. Olayı gören vatandaşlar hemen kısa sürede durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta kimsenin olmayışı rahat bir nefes aldırdı
Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı inceleme sonrası ağacın düştüğü otomobilin içinde ve çevresinde kimsenin olmayışı çevredekilere rahat bir nefes aldırdı. Dev ağacın üzerine düştüğü otomobilde maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı. Aracın içerisinde ve ağacın düştüğü bölgede yapılan incelemelerin ardından itfaiye ekipleri aracı kurtarmak için ağacı kesme işlemine başladı.
20 saniye il kurtuldu
Ağacın otomobilin üzerine düştüğü anlar saniye kameralara yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ağaç düşmeden hemen 20 saniye önce bir vatandaşın ağacın düştüğü bölgeden geçtiği görülüyor. Görüntülerde ağaç otomobilin üzerine devrilirken, bölgeden geçen vatandaş ağacın altında kalmaktan kıl payı kurtuluyor.

PARTNERHaluk Bilginer: Böyle bir enerjiye ihtiyaç varmışHaluk Bilginer: Böyle bir enerjiye ihtiyaç varmış
Oğluna 'Sen hala ölmedin mi' diyerek bir el daha ateş etmişOğluna 'Sen hala ölmedin mi' diyerek bir el daha ateş etmiş
Çekmeköy'de trafik kazası sonrası silahlı kavga kameradaÇekmeköy'de trafik kazası sonrası silahlı kavga kamerada
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump açıkladı: Terör grubu olarak ilan edeceğiz

Trump açıkladı: Terör grubu olarak ilan edeceğiz

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor

Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolu'da torununa cinsel istismarda bulunan dedeye hapis cezası!

Torununa cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu

'Amazon Kadın'ın çığlığı : Ölmek istemiyorum

'Amazon Kadın'ın çığlığı : Ölmek istemiyorum

YÖKDİL sonuçları açıklandı (YÖKDİL sınav sonucu sorgulama)

Merakla bekleniyordu! Sonuçlar açıklandı

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'kış tedbirleri' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

Yabancı uyrukluların kabusu oldular! Yaşları 14 ile 20 arasında değişiyor

Yaşları 14 ile 20 arasında değişiyor! Kabus oldular

'Büyükada' davasında istenen cezalar belli oldu

'Büyükada' davasında istenen cezalar belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.