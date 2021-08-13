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Faciadan bir adımla kurtuldu! O anlar kamerada

13.08.2021 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şiddetli sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kaldırımda yürüyen ve ismi öğrenilemeyen genç kız, cadde üzerindeki bir evin çatısından uçan çinko parçasının altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Faciadan bir adımla kurtuldu! O anlar kamerada

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

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ÇATIDAN ÇİNKO PARÇASI UÇTU

Savrun Mahallesi Levent Sağmen Sokak'ta yaşanan olayda ise rüzgarla birlikte şiddetini artıran ve dolu ile karışık sağanak esnasında bir evin çatısından çinko parçası uçtu.

BİR ADIMLA KURTULDU

Bu sırada kaldırımda yürüyen genç kız, çinko parçasının altında kalmaktan bir adımla ile kurtuldu. Genç kız durumu fark etmeden yoluna devam ederken, düşen çinko esnaf tarafından kaldırıldı. Genç kızın son andan kurtulduğu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye
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