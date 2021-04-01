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  4. Faciadan dönüldü! Anne babası ile tartışınca evi ateşe veren şahıs gözaltına alındı

Faciadan dönüldü! Anne babası ile tartışınca evi ateşe veren şahıs gözaltına alındı

01.04.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde anne ve babasıyla tartıştıktan 1 gün sonra evini ateşe verip kayıplara karışan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Faciadan dönüldü! Anne babası ile tartışınca evi ateşe veren şahıs gözaltına alındı

Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi Gazi Emir Sokak ile Dila Sokak kesişiminde bulunan 7 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşlı anne ve babasıyla yaşadığı öğrenilen Ferhat S., bir gün önce hasta oldukları için ablasına giden anne ve babası ile tartıştı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ferhat S. tartışmadan bir gün sonra oturduğu apartmanın 7. katında bulunan evi ateşe vererek polis ekiplerini aradı. Evini yaktığını ihbar eden Ferhat S. olay yerinden ayrılırken, yangın yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonrasında yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Binanın 7. katındaki 4 dairenin yanarak kullanılamaz hale geldiği yangın hakkında polis ekipleri inceleme başlattı. Olayla ilgili ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, evi yaktığı öğrenilen Ferhat S. yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şahıs, daha sonra Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Gözaltı Kocaeli İzmit

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