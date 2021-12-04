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  4. Faciadan dönüldü! Direksiyonu kilitlenen polis aracı dereye uçtu: 1 yaralı

Faciadan dönüldü! Direksiyonu kilitlenen polis aracı dereye uçtu: 1 yaralı

04.12.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta, direksiyonu kilitlenen ekip otomobili, dereye yuvarlandı. Kazada aracı kullanan polis memuru Mustafa Yetmen, yaralandı.

Faciadan dönüldü! Direksiyonu kilitlenen polis aracı dereye uçtu: 1 yaralı

Kaza, saat 15.30 sıralarında, pazar pazarı kavşağında meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne ait, polis memuru Mustafa Yetmen'in kullandığı ekip otomobili, direksiyonun kitlenmesi sonucu korkuluklara çarparak, Behzat Deresi'ne düştü. 3 metre yükseklikten sonra dereye düşen ekip otosu, zeminde ters dönerek durdu.

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İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan polis memuru Mustafa Yetmen, araçtan kendisi çıktı.

İtfaiye ekiplerinin desteğiyle dere yatağından çıkarılan Yetmen, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memuru Yetmen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası polis Tokat
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