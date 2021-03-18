HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Faciadan dönüldü! İşçi servisi alevlere teslim oldu

Faciadan dönüldü! İşçi servisi alevlere teslim oldu

18.03.2021 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde işçi servisi alevlere teslim oldu. Facianın eşiğinden dönülen yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.

Faciadan dönüldü! İşçi servisi alevlere teslim oldu

Olay, Kazımiye Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde meydana geldi.

KÜLE DÖNDÜ

Çorlu’da faaliyet gösteren bir fabrikaya servis hizmeti veren Mehmet Ali E.’nin idaresindeki minibüs elektrik aksamından kaynaklandığı kaydedilen yangında küle döndü. Aracından dumanlar yükseldiğini gören sürücü minibüsü yol kenarına park ederek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İNCELEME SÜRÜYOR

İtfaiyenin müdahalesine karşın alevlere teslim olan minibüs tamamen yandı ve kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürdürülüyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aleyna Tilki'nin bu sözleri Demet Akalın'ı çok kızdıracak Aleyna Tilki'nin bu sözleri Demet Akalın'ı çok kızdıracak
Bakan Akar'dan flaş ABD açıklamasıBakan Akar'dan flaş ABD açıklaması
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı
Anahtar Kelimeler:
yangın İşçi Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Diğer Haberler

İçinde bebek bulunan araba yola düştü! Bebeğin ezilmekten son anda kurtulduğu anlar kamerada

Yürekler ağza geldi! Kayan bebek arabasındaki bebek eziliyordu

17 yaşındaki Gizem'i öldüren 19 yaşındaki Eren: Instagram'da adıma 100 sahte hesap açtı

17 yaşındaki Gizem'i öldüren 19 yaşındaki Eren: Instagram'da adıma 100 sahte hesap açtı

Ayrı yaşadığı eşine biriktirdikleri para ve altınları vermek istemeyen kadın kapkaç yalanını uydurdu

Eşine altınları vermemek için öyle bir şey yaptı ki...

Müge Anlı Erman'ın ailesini buldu mu? DNA sonucu ne çıktı?

Müge Anlı, Erman'ın ailesini arıyor

Tokkal ailesinin katil zanlısına istenen ceza belli oldu

Tokkal ailesinin katil zanlısına istenen ceza belli oldu

Hayvanat bahçesindeki geyiği kaçırıp yiyen 2 kişi tutuklandı

Hayvanat bahçesinden kaçırdılar, kesip yediler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.