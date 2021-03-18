Faciadan dönüldü! İşçi servisi alevlere teslim oldu

Olay, Kazımiye Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde meydana geldi.

KÜLE DÖNDÜ

Çorlu’da faaliyet gösteren bir fabrikaya servis hizmeti veren Mehmet Ali E.’nin idaresindeki minibüs elektrik aksamından kaynaklandığı kaydedilen yangında küle döndü. Aracından dumanlar yükseldiğini gören sürücü minibüsü yol kenarına park ederek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İNCELEME SÜRÜYOR

İtfaiyenin müdahalesine karşın alevlere teslim olan minibüs tamamen yandı ve kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürdürülüyor.

(İHA)

