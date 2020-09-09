HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Faciadan dönüldü: LPG tanklı otomobilde yangın çıktı

Faciadan dönüldü: LPG tanklı otomobilde yangın çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 16:04 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de alev topuna dönen park halindeki LPG’li otomobile itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle olası bir facianın önüne geçildi.Yangın, öğlen saatlerinde Kırıkkale merkez Tepebaşı Mahallesi’ndeki 651.

Kırıkkale’de alev topuna dönen park halindeki LPG’li otomobile itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle olası bir facianın önüne geçildi.
Yangın, öğlen saatlerinde Kırıkkale merkez Tepebaşı Mahallesi’ndeki 651. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevgi C.’ye ait park halindeki 06 N 8126 plakalı LPG tanklı otomobilde şaseden kaynaklı yangın çıktı. Alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ederek LPG tanklı otomobili söndürdü. Maddi hasarla atlatılan yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksisinde unutulan çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı Taksisinde unutulan çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı
İntihara kalkışacağını anlayınca son anda elinden yakaladıİntihara kalkışacağını anlayınca son anda elinden yakaladı
AUZEF yeni kayıt nasıl yapılır?AUZEF yeni kayıt nasıl yapılır?
1/
En Çok Okunan Haberler
Öldürüp valize koydukları kadını bulmak için TV'ye çıkmış
Öldürüp valize koydukları kadını bulmak için TV'ye çıkmış
'Ucuzluk marketine gittim' dedi ve tek tek saydı...
'Ucuzluk marketine gittim' dedi ve tek tek saydı...
Haliç Üniversitesi'nden Erol Mütercimler hakkında flaş karar
Haliç Üniversitesi'nden Erol Mütercimler hakkında flaş karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savaş gemilerine talimat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savaş gemilerine talimat
Görenler inanamadı! Şaşkına çeviren paylaşım
Görenler inanamadı! Şaşkına çeviren paylaşım
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu kararı
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu kararı
İlginizi Çekebilir
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
FOX TV'de Selçuk Tepeli dönemi başladı! Fatih Portakal son kez FOX TV'de
FOX TV'de Selçuk Tepeli dönemi başladı! Fatih Portakal son kez FOX TV'de
Diğer Haberler
İntihara kalkışacağını anlayınca son anda elinden yakaladı
İntihara kalkışacağını anlayınca son anda elinden yakaladı
İBB'den ulaşımda 'tam kapasite' açıklaması
İBB'den ulaşımda 'tam kapasite' açıklaması
Kırıkkale Valiliği duyurdu: Ayakta yolcu taşıma yasaklandı
Bir ilde daha yasaklandı! Artık olmayacak
Muharrem İnce'ye yakın isim CHP'li Özcan'dan, 'Memleket Hareketi' yorumu
Muharrem İnce'ye yakın isimden dikkat çeken açıklamalar
Sinop'ta kaymakam ve belediye başkanı koronavirüse yakalandı
Kaymakam ve belediye başkanı koronaya yakalandı
Ömer Çelik'ten flaş Doğu Akdeniz mesajı
Ömer Çelik'ten flaş Doğu Akdeniz mesajı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.