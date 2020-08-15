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  4. Faciadan dönüldü! Servis minibüsü alev alev yandı: 3 kişi son anda kurtuldu

Faciadan dönüldü! Servis minibüsü alev alev yandı: 3 kişi son anda kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2020 07:41 | Son Güncelleme

Küçükçekmece'de bir sürücü, kullandığı servis minibüsü ile taşıdığı personeli evine bıraktığı sırada aracın motor kısmında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm minibüsü sardı. Araçtaki 2 personel ile sürücü son anda kendisini dışarı attı. Yanan minibüs itfaiye ekiplerince söndürülürken minibüs kullanılamaz hale geldi. Olayda park halindeki bir otomobil de zarar gördü.

Faciadan dönüldü! Servis minibüsü alev alev yandı: 3 kişi son anda kurtuldu

Olay, Sultanmurat Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Salih Sezer, kullandığı servis minibüsü ile taşıdığı personeli evine bırakırken Edip Sokağa geldiği sırada aracın motor kısmında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm minibüsü sararken, araçtaki 2 personel ve sürücü kendisini son anda dışarı attı. Sürücü, itfaiye ve polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan minibüse müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayı gören ve duyan mahalle sakinleri ise sokağa akın etti. Mahalle sakinleri yanan minibüs nedeniyle korku dolu anlar yaşadı.

PARK HALİNDEKİ ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Yangın nedeniyle park halinde bir otomobilin arka kısımları yandı. Sokaktaki bazı binaların camları kırıldı. İtfaiye ekibinin çalışması ile yanan minibüs söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, minibüs küle döndü. Polis, olayla ilgili sürücüden bilgi aldı.

SÜRÜCÜ: HER ŞEY OTUZ SANİYE İÇİNDE OLDU

Olayla ilgili konuşan Salih Sezer, "Aniden çıktı yangın. Seyir halindeydim, personeli indirecektim. Araçta son iki kişi kalmıştı, indirmek için durdum. Ön taraftan duman çıktı. Araçtan indik müdahale ettik ama yetişemedik. Her şey otuz saniye içinde oldu" dedi.

MİNİBÜSÜN YANDIĞI ANLAR KAMERADA

Minibüs yangını mahalle sakinlerinin çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, aracın alev alev yandığı görülüyor. Görüntülerde, bazı vatandaşlar camların kırıldığını söylerken, itfaiye ekipleri de yanan servis aracına müdahale ediyor.

Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, itfaiyenin incelemeleri ise sürüyor.

(DHA)

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