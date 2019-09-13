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Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü alev topuna döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 02:02 | Son Güncelleme

İzmir-Aydın otobanında içinde 37 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsünde yangın çıktı. Korku dolu anların yaşandığı olayda, şoförün dikkati sayesinde faciadan dönüldü. Alev topuna dönen otobüste ölen yada yaralanın olmaması teselli kaynağı oldu.

Yangın, İzmir-Aydın otobanı Işıkkent Gişeleri’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Aybay’ın idaresindeki içinde 37 yolcunun bulunduğu 10 HF 026 plakalı otobüsün motor kısmında yangın çıktı. Durumu fark eden şoför Aybay, otobüsü yolun kenarına çekerek hızlı bir şekilde yolcuların tahliye edilmesini sağladı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen otobüs itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmadı. (İHA)

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izmir aydın Yolcu otobüsü yandı

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