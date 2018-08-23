Faciadan dönülen anlar kamerada

Çin'de dağ yolunda seyreden bir aracın içindekiler toprak kaymasının olduğu sırada büyük bir faciadan döndü. Yola düşen küçük kaya parçaları daha sonra büyük bir kütle halinde aracın üzerine düştü. Bu durumu çok kısa süre önce fark eden araç sürücüsü geri vites yapıp kurtulmaya çalışsa da araç bir anda uçuruma sürüklendi.
Büyük bir faciadan dönülen anlar arkada bulunan başka bir aracın kamerasına yansırken olayda herhangi bir yaralanmanın olmadığı bildirildi.
Trump kendi ülkesini tehdit etti! 'Eğer azledilirsem...'
Düğün davetiyesi dağıtmaya giden gelini öldürdüler
Turizmcilerden 'İzin vermeyeceğiz' diyen Bakan'a yanıt!
Bu nasıl kalabalık? Kuyruğun sonu gözükmüyor!
Trump her şeyi itiraf etti! 'İki kadına para ödedim'
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!
Dünya bunu konuşuyor! Gerçek halini gören gözlerine inanamıyor
Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan'dan acı haber!
Gece yarısı kahreden haber: Çok sayıda yaralı var
Facebook ve Twitter yüzlerce hesabı sildi!
Son dakika! Bahçeli'den Yunanistan'a çok sert tepki
Okuyucu Yorumları 0 yorum