Faciadan dönülen anlar kamerada

Çin'de dağ yolunda seyreden bir aracın içindekiler toprak kaymasının olduğu sırada büyük bir faciadan döndü. Yola düşen küçük kaya parçaları daha sonra büyük bir kütle halinde aracın üzerine düştü. Bu durumu çok kısa süre önce fark eden araç sürücüsü geri vites yapıp kurtulmaya çalışsa da araç bir anda uçuruma sürüklendi.

Büyük bir faciadan dönülen anlar arkada bulunan başka bir aracın kamerasına yansırken olayda herhangi bir yaralanmanın olmadığı bildirildi.



