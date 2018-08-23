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Faciadan dönülen anlar kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 23.08.2018 18:04 | Son Güncelleme

Çin'de bir dağ yolunca meydana gelen toprak kayması, tam o sırada yoldan geçen bir araca denk geldi. Uçuruma sürüklenen araç son anda dururken yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Çin'de dağ yolunda seyreden bir aracın içindekiler toprak kaymasının olduğu sırada büyük bir faciadan döndü. Yola düşen küçük kaya parçaları daha sonra büyük bir kütle halinde aracın üzerine düştü. Bu durumu çok kısa süre önce fark eden araç sürücüsü geri vites yapıp kurtulmaya çalışsa da araç bir anda uçuruma sürüklendi.

Büyük bir faciadan dönülen anlar arkada bulunan başka bir aracın kamerasına yansırken olayda herhangi bir yaralanmanın olmadığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
çin heyelan toprak kayması

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