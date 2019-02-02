Faciadan kan donduran görüntüler

Brezilya’da meydana gelen baraj faciasına ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Yeni görüntüler, 110 kişinin hayatını kaybettiği olayın şiddetini bir kez daha oraya koydu.

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletine bağlı Brumadinho kentindeki maden atık barajının çökmesinin hemen ardından yaşanan dehşet anlarına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler, yaşanan facianın büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Kayıtta barajın çökmesinin ardından oluşan devasa çamur selinin, önüne çıkan ağaç, araç ve binaları adeta yuttuğu görülüyor.

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletine bağlı Brumadinho kentinde yaşanan faciada 110 kişi hayatını kaybetmişti. 238 kişi ise hala kayıp.



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