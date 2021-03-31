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Faciadan son anda kurtuldu

31.03.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in Silifke ilçesinde bir binanın 4’üncü katından düşen cam parçaları otomobile zarar verdi.

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Mersin’in Silifke ilçesinde bir binanın 4’üncü katından düşen cam parçaları otomobile zarar verdi. Bir vatandaş düşen cam parçalarından saniyelerle kurtuldu.
Olay, ilçeye bağlı Pazarkaşı Mahallesinde meydana geldi. Bir binanın 4’üncü katında yapılan temizlik çalışması sırasında kopan cam, U.G.’ye ait 33 KCS 03 plakalı park halindeki otomobilin üzerine düştü. Bu sırada aracın yanından geçen bir kişinin cam parçalarından saniyelerle kurtulduğu anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
Otomobilde maddi hasar oluştu.

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