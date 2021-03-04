Facianın eşiğinden dönüldü

Kırıkkale’de seyir halindeki tırın römork lastiklerinde çıkan yangına erken müdahale eden itfaiye ekipleri olası facianın önüne geçti.

Olay, gece saatlerinde Ankara-Kırıkkale D-200 karayolu üzerindeki Kalecik Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Göçmen (45) idaresindeki 40 AAU 587 plakalı çekicinin römork lastikleri, balataların ısınmasıyla yandı. Sürücü Göçmen, lastiklerin yandığını fark edince aracını yol kenarına çekti. İhbar üzerine Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa süreden gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Ardından soğutma işlemleri yapıldı. Araçta ufak çaplı maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri ise olası kazanın önüne geçilmesi içinde yolda güvenlik önlemi aldı.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

