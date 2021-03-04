HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Facianın eşiğinden dönüldü

Facianın eşiğinden dönüldü

04.03.2021 00:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de seyir halindeki tırın römork lastiklerinde çıkan yangına erken müdahale eden itfaiye ekipleri olası facianın önüne geçti.Olay, gece saatlerinde Ankara-Kırıkkale D-200 karayolu üzerindeki Kalecik Kavşağı’nda meydana geldi.

Kırıkkale’de seyir halindeki tırın römork lastiklerinde çıkan yangına erken müdahale eden itfaiye ekipleri olası facianın önüne geçti.

Olay, gece saatlerinde Ankara-Kırıkkale D-200 karayolu üzerindeki Kalecik Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Göçmen (45) idaresindeki 40 AAU 587 plakalı çekicinin römork lastikleri, balataların ısınmasıyla yandı. Sürücü Göçmen, lastiklerin yandığını fark edince aracını yol kenarına çekti. İhbar üzerine Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa süreden gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Ardından soğutma işlemleri yapıldı. Araçta ufak çaplı maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri ise olası kazanın önüne geçilmesi içinde yolda güvenlik önlemi aldı.
Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Şadırvana gizlendiler! 2 kadının imdadına polisler yetiştiŞadırvana gizlendiler! 2 kadının imdadına polisler yetişti
Keçi boynuzu pekmezinin faydaları nelerdir?Keçi boynuzu pekmezinin faydaları nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Çılgın Sedat'ın evi yanmıştı! Sebebi ortaya çıktı

Çılgın Sedat'ın evi yanmıştı! Sebebi ortaya çıktı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

İçişleri Bakanlığı herkesi ilgilendiren soruları cevapladı

İçişleri Bakanlığı herkesi ilgilendiren soruları cevapladı

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Diğer Haberler

Düzce'de darp edilen 2 kadının imdadına polisler yetişti

Şadırvana gizlendiler! 2 kadının imdadına polisler yetişti

İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Şehrimizin her yerinde denetimlere başlıyoruz

İstanbul Valisi: Şehrimizin her yerinde denetimlere başlıyoruz

Bitlenen saçlarını benzinle yıkamak isterken kendini yakan Gözde yardım eli bekliyor

Bitlenen saçlarını benzinle yıkamak isterken kendini yakmıştı! 'Ellerimi kullanamıyorum'

ABD'den Orta Doğu'yla ilgili kritik tasarı! Senato'ya sunuldu

ABD'den Orta Doğu'yla ilgili kritik tasarı! Senato'ya sunuldu

Sabiha Gökçen Havalimanı işgal girişimi davası sanığı Konya’da yakalandı

Sabiha Gökçen Havalimanı işgal girişimi davası sanığı Konya’da yakalandı

Meral Akşener'den 'Münevver Karabulut' paylaşımı

Akşener'den 'Münevver Karabulut' paylaşımı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.