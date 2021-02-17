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Facianın eşiğinden dönüldü; biri çocuk 2 yaralı

17.02.2021 18:47 | Son Güncelleme:
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Bursa7nın Orhangazi ilçesinde nişasta yüklü TIR ile otomobil çarpıştı.

Bursa7nın Orhangazi ilçesinde nişasta yüklü TIR ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki 7 yaşındaki oğlu yaralandı.
Kaza saat 17.30 sıralarında Orhangazi-İznik yolu Çakırlı kavşağında meydana geldi. İznik istikametine doğru gitmekte olan Zafer Uysal (46) idaresindeki 16 ALK 752 plakalı nişasta yüklü TIR, Çakırlı kavşağı yakınlarında karşı yönden gelmekte olan Sancar Yıldız (5) idaresindeki 16 LLV 67 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile otomobil hurdaya dönerken, TIR kontrolden çıkıp yolun solunda bulunan zeytinliğe girdi. Zeytin ağaçlarını kıran TIR bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Sancar Yıldız ile birlikte yanında bulunan 7 yaşındaki oğlu Recep Tayyip Yıldız yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulans ile Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan baba ile oğlu müşahede altına alındı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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