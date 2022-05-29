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Facianın eşiğinden dönüldü! İçinde yolcu bulunan otobüs alev alev yandı

29.05.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Anamur'da bir yolcu otobüsü alev alev yanarak küle döndü. Şoförün yolcu otobüsünden dumanlar çıktığını fark ederek yolcuları indirmesi faciayı önlerken ormana sıçrayan yangın da söndürüldü.

Facianın eşiğinden dönüldü! İçinde yolcu bulunan otobüs alev alev yandı

Mersin-Antalya seferini yapan bir yolcu otobüsü, Mersin Anamur'da alev alev yanarak küle döndü. Şoförün yolcu otobüsünden dumanlar çıktığını fark ederek yolcuları zamanında indirmesi faciayı engellerken, ormana sıçrayan yangın da söndürüldü.

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SEYİR HALİNDEYKEN DUMANLAR ÇIKTI

Olay, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Anamur ilçesi Uçarı Mahallesi Şayvana mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Antalya istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsünden dumanlar çıktığını fark eden sürücü aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. Dumanlar çıkan otobüs kısa sürede motor kısmında alev alarak yanmaya başladı.

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YANGIN ORMANA DA SIÇRADI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve orman şube müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın bu sırada ormana da sıçradı. Ekiplerin bölgeye ulaşmasıyla otobüs ve ormanda çıkan yangın yaklaşık bir saatlik çalışmayla kontrol altın alınarak söndürüldü.

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Yolcuların korku dolu anlar içinde izlediği yangınla ilgili jandarma ekipleri de bölgede inceleme yaptı.

Kaynak: İHA

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Mersin
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