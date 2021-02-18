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  4. Facianın eşiğinden dönüldü: Tüpgaz yüklü kamyonette yangın çıktı

Facianın eşiğinden dönüldü: Tüpgaz yüklü kamyonette yangın çıktı

18.02.2021 13:13 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’de binaların arasında park halinde bulunan tüpgaz yüklü kamyonette yangın çıktı.

Kırıkkale’de binaların arasında park halinde bulunan tüpgaz yüklü kamyonette yangın çıktı. Alevlerin olduğu sırada kamyonetten tüpleri indiren bir kişinin de elleri yandı.
Yangın, öğle saatlerinde Kırıkkale kent merkezindeki Plevne Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Gürsoy’a ait ardiyede park halinde duran tüpgaz dolu bir kamyonette elektrik şasesinden kaynaklanan yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan tarafta bulunan 2 katlı ahşap eve de sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükseldiği sırada Hikmet Gürsoy ve vatandaşlar facianın önüne geçmek için kamyonetteki tüpleri yangından uzaklaştırdı. Elleri yanan Hikmet Gürsoy’un ilk müdahalesi ambulansta yapıldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

"Tehlikenin önüne geçmek için tüpleri boşalttık"
Olay anını İHA muhabirine yangını anlatan tüpgaz firması sahibi Mehmet Gürsoy, "Ardiyede duran araba alev almış. Biz de görene kadar alev her yerini sarmıştı arabanın. Biz tehlikeyi önlemek için içindeki tüpleri boşalttık. Tehlikeyi üzerinden atmak için. O şekilde oldu itfaiye geldi söndürdü. Oğlum tüpleri boşaltırken elleri yandı" ifadesini kullandı.

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