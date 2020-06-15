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  4. Facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu otobüsü alev topuna döndü

Facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu otobüsü alev topuna döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2020 01:50 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde elektrik aksamındaki arıza nedeniyle yolcuları başka bir otobüse nakledilen yolcu otobüsü, tamirhane önünde alev alev yandı. Arızanın dikkate alınıp yolcuların zamanında nakledilmesi sayesinde bir facianın eşiğinden dönüldü.

Kastamonu'nun Cide ilçesinden İstanbul'a giden A.Ö. yönetimindeki plakalı yolcu otobüsü, sabah saatlerinde elektrik aksamındaki sorun nedeniyle koltuklarda bulunan tabletlerden bazıları yandı.

YOLCULAR BAŞKA OTOBÜSLE GÖNDERİLMİŞTİ

Sorun çözülemeyince yolcular, gelen başka bir otobüsle İstanbul'a gönderildi. Gökçebey ilçesinde bulunan otomobil tamirhanesi önünde park halinde bulunan otobüs, saat 21.00 sıralarında yanmaya başladı.

ALEVLER TÜM ARACI SARDI

Arka bölümünde başlayan yangın, kısa sürede tüm otobüsü sardı. Yangın, Gökçebey ve Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce söndürüldü. Tamamen yanan otobüs, kullanılmaz hale geldi. (DHA)

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