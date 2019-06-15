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Facianın eşiğinden dönülen Ümraniye'deki kaza güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 16:02 | Son Güncelleme

Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA-ÜMRANİYE, Alemdağ Caddesi'nde otobüs, minibüs ve dört otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Facianın eşiğinden dönülen Ümraniye'deki kaza güvenlik kamerasında

Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA-ÜMRANİYE, Alemdağ Caddesi'nde otobüs, minibüs ve dört otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaldırımda yürüyenlerin son anda kaçıp, kurtulduğu o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Alemdağ Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında bir halk otobüsü, bir minibüs ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

SON ANDA KURTULDULAR
Kaza anı ise cadde üzerinde bulunan bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kaza yapan araçlar kaldırıma doğru sürükleniyor. Bu sırada kaldırımda bebek arabasıyla yürüyen bir kadın son anda kaçıyor. Kaldırımda yürüyen başka yayalar da büyük korku yaşıyor. Çevredekiler kaza sonrasında yardım için araçların yanına gidiyor.
(FOTOĞRAF)

Facianın eşiğinden dönülen Ümraniye'deki kaza güvenlik kamerasındaFacianın eşiğinden dönülen Ümraniye'deki kaza güvenlik kamerasındaFacianın eşiğinden dönülen Ümraniye'deki kaza güvenlik kamerasındaFacianın eşiğinden dönülen Ümraniye'deki kaza güvenlik kamerasında

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