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  4. Ölümden döndü... Yaşlı adam yıkılan bina kalıntıları arasından burnu bile kanamadan çıkartıldı

Ölümden döndü... Yaşlı adam yıkılan bina kalıntıları arasından burnu bile kanamadan çıkartıldı

27.09.2024 15:50
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
27.09.2024 15:50
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Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde yan tarafında yapılan temel kazı nedeniyle tek katlı bina hasar aldı. 91 yaşındaki yaşlı adam yıkılmasına saniyeler kala binadaki markete girdi. Bir şahıs yaşlı adamı kurtarmaya çalışsa da yapamadı, bina yaşlı adamın üzerine çöktü. Yaşlı adamın şans eseri burnu bile kanamadı! Yaşanan olay cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay Artvin’in Kemalpaşa ilçe çarşı mahallesinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yanındaki konut inşaatı temel kazı çalışması sırasında Şaban Yılmaz’a ait mahalle bakkalında çökme tehlikesi yaşandı.

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Tehlikeyi fark eden bakkal sahibi işletmesini terk edip dışarda beklemeye başladı. Bu sırada 91 yaşındaki Ziya Tatar isimli yaşlı adam bakkala girmeye yöneldi.
Etraftakilerin uyarılarına aldırış etmeyince 'Paşalı Tatar' isimli bir vatandaş koşarak yaşlı adamı bakkaldan çıkartmaya çalışırken bakkalın bulunduğu tek katlı bina yıkıldı.

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Paşalı Tatar saniyelerle kurtulurken 91 yaşındaki Ziya Tatar ise çöken bakkalın altında kaldı. Yaşlı adam şans eseri olayı küçük sıyrıklarla atlatılırken, görüntüler ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
market İnşaat çöktü
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