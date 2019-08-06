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Facianın yaşandığı pikniğin görüntüleri ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 16:49 | Son Güncelleme

Muş’un Malazgirt ilçesinde 4 çocuğun boğularak öldüğü piknikte çekilen görüntüler ortaya çıktı.Malazgirt ilçesine bağlı Beşçatak köyünde görev yapan imam F.Ö., 3 Ağustos günü Kur’an kursunda eğitim gören 41 çocuğu Murat Nehri kenarına pikniğe götürmüştü.

Facianın yaşandığı pikniğin görüntüleri ortaya çıktı

Muş’un Malazgirt ilçesinde 4 çocuğun boğularak öldüğü piknikte çekilen görüntüler ortaya çıktı.
Malazgirt ilçesine bağlı Beşçatak köyünde görev yapan imam F.Ö., 3 Ağustos günü Kur’an kursunda eğitim gören 41 çocuğu Murat Nehri kenarına pikniğe götürmüştü. Bu esnada serinlemek için nehre giren çocuklardan Muhammet Demir (12), İlhami Demirbilek (11), Rohat Burukanlı (12) ve Tamer Güven (10) boğularak hayatını kaybederken, Boran Yıldırım’ın ise Muş Devlet Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.
İlçeyi yasa boğan olay öncesi öğrencilerin piknik yaparken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Acı olay öncesi öğrencilerin hayli keyifli olduğu ve eğlendikleri anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Facianın yaşandığı pikniğin görüntüleri ortaya çıktı

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