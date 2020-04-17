Faciaya dönüşmüş estetik operasyonları

Hayallerle yattıkları ameliyat masasından kabusla kalkanlara, estetik operasyon bağımlılarına, aşık olduğu adam için vahşi hayvanlara benzemeye çalışanlara, hayranı olduğu ünlüye benzemek için takıntılı bir şekilde defalarca operasyon geçirenlere kadar uzayıp giden listemizin ortak paydası, faciaya dönüşmüş estetik operasyonlar. Doğuştan gelen fiziksel özelliklerimiz, yıllar geçtikçe yüzümüzde oluşan çizgiler veya vücudumuzun bir türlü forma sokamadığımız kısımları için kurtarıcı olarak gördüğümüz estetik operasyonların her zaman başarıyla sonuçlanmadığını görmüşsünüzdür. Sadece dünyanın tanınmış ünlü yüzleri değil, her sosyal seviyeden insanı içine almış görünen bu furyanın sonuçları kimi zaman felakete dönüşüyor. Estetik operasyona karar verme sürecinde tutkularınızın ipleri ele geçirip hayranı olduğunuz bir ünlüye benzeme isteği, gençlik günlerinizin özlemi veya aşık olduğunuz kişinin beğenileri ile doktor kapısına koşmayı düşünüyorsanız, işlerin ters gitmesi durumunda ne gibi tabloların ortaya çıkabileceğine gelin beraber bakalım. Hollywood ünlülerinin de epey nasiplenmiş olduğu bu başarısız estetik operasyonlar, bizlere kaş yaparken göz çıkarmak deyimini hatırlatıyor.

FACİAYA DÖNÜŞMÜŞ ESTETİK OPERASYONLARI Pahalı estetik operasyonlar başarıyı garanti eder mi? Hollywood ünlüleri güzelliklerini sürdürmek için ne kadar para dökmüş olsalar da kimileri için sonuç pek başarılı olmamış gibi görünüyor. Yılların izlerini silmeye çalışmanın her zaman iyi bir fikir olmadığının ispatı sanki. Estetik ameliyat olmamış olsaydı daha genç görünürdü diyeceğimiz bir örneğe geçelim. "Her mevsimin tadı başkadır" derler fakat neden insan hep ilkbaharı yaşamak için ısrar eder? Bu kötü estetik operasyonların sonuçlarını gördükten sonra, doğanın kanunlarını kabullenmek ve yılların izini yüzümüzde gururla taşımak belki de en iyisidir diye düşünüyor insan. Sadece kadınlar değil tabii ki, yıllara meydan okumak isteyen erkekler de cesaretle yatmış ameliyat masasına. Geçen yılları geri almada estetik ameliyatın kifayetsiz kaldığı bir başka örneğe bakalım. Estetik operasyon sonrası ulaşmak istedikleri sonuç bu muydu acaba? Vahşi hayvanları seven de var, aşkı için estetik yaptırdığını söyleyen de, kedileri sevdiği için yaptıran da... Sonuç olarak kişisel hedefine ulaşmış görünüyor.