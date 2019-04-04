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Faciaya kıl payı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2019 12:46 | Son Güncelleme

Gaziantep’te sürücüsünün baygınlık geçirmesi sonucu kontrolden çıkan halk otobüsü refüje çıkarak durabildi.

Faciaya kıl payı

Gaziantep’te sürücüsünün baygınlık geçirmesi sonucu kontrolden çıkan halk otobüsü refüje çıkarak durabildi. Şans eseri kazada yaralanan olmadı.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’te Karagöz-Yeşilevler hattında yolcu taşıyan M.K. idaresindeki 27 M 0564 plakalı halk otobüsünün sürücüsü aniden bayıldı. Yokuş yukarı seyir halindeyken kontrolden çıkan otobüs karşı şeride doğru yöneldi. Otobüs refüje çarparak durabildi. Yolun iki şeridi arasında bulunan refüj büyük bir faciayı engelledi. Kaza esnasında otobüste bir yolcu bulunduğu belirtilirken, sürücü ve yolcunun burnu kanamadan kazadan kurtulduğu öğrenildi. Kaza sonrası ayılan sürücü ve otobüsteki yolcunun bir süre kazanın şokunu yaşadığı öğrenildi.
Kazayı görenler, otobüsün durmaması halinde karşı şeride geçerek 50 metre ileride kırmızı ışıkta bekleyen diğer araçlara çarpabileceğini kaydetti.
Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparak, güvenlik önlemleri aldı.

Faciaya kıl payı

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