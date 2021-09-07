HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Faciaya ramak kala! Araç bu hale gelmeden önce içeride uyuyordu

Faciaya ramak kala! Araç bu hale gelmeden önce içeride uyuyordu

07.09.2021 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde park halinde eski bir araç alev alev yandı. Yangın sırasında bir kişinin içeride yattığını son anda fark eden bir kadın, uyuyan vatandaşı kurtardı.

Faciaya ramak kala! Araç bu hale gelmeden önce içeride uyuyordu

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Candan Tarhan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski hurda bir aracın yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

17 yaşındaki gencin feci ölümü! Yanan araçta can verdi17 yaşındaki gencin feci ölümü! Yanan araçta can verdi

SON ANDA KURTARILDI

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler yangını büyümeden söndürdü. Yangında içeride uyuduğu öğrenilen ve sokakta yaşayan bir vatandaş, başka bir vatandaş tarafından son anda kurtarıldı.

Aşırı derecede alkollü olduğu iddia edilen vatandaş "Ben yakmadım, bu işte sabotaj var, başka birisi yaktı" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

Ümraniye'de alev alev yanan kafe, küle döndüÜmraniye'de alev alev yanan kafe, küle döndü

1f6699b8-d53b-4862-ae2e-1c24a5e55683

733e847d-bb87-498e-b54d-8b5bfd447bf7

a9f2b5b3-9834-417c-ac42-e59fc59a48e4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahramanmaraş'ta bulundu! 7 bin 500 yıllıkKahramanmaraş'ta bulundu! 7 bin 500 yıllık
Hastalığı hayatını kâbusa çevirdi! 2 yıl sonra ilk kez su içebildiHastalığı hayatını kâbusa çevirdi! 2 yıl sonra ilk kez su içebildi
Çığlığı duyan koştu! O anlar saniye saniye kameradaÇığlığı duyan koştu! O anlar saniye saniye kamerada
Anahtar Kelimeler:
kuşadası yangın Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mardin'de eşini öldürdüğü gerekçesiyle aranan kişi ölü bulundu

Mardin'de eşini öldürdüğü gerekçesiyle aranan kişi ölü bulundu

GÜNCELLEME - Kocaeli'deki "Palu ailesi" davasında karar

GÜNCELLEME - Kocaeli'deki "Palu ailesi" davasında karar

Muğla'da 6. Uluslararası Zurnazen Festivali başladı

Muğla'da 6. Uluslararası Zurnazen Festivali başladı

İskenderun Körfezi'nde rahatsızlanan yük gemisinin kaptanı hastaneye kaldırıldı

İskenderun Körfezi'nde rahatsızlanan yük gemisinin kaptanı hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın şirin ilçesi Harmancık doğayla iç içe tatil imkanları sunuyor

Bursa'nın şirin ilçesi Harmancık doğayla iç içe tatil imkanları sunuyor

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

6 kişinin öldüğü feci kazada minibüsün şoförünün ifadesi alınamadı

6 kişinin öldüğü feci kazada minibüsün şoförünün ifadesi alınamadı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Görüntüler yoğun ilgi görmüştü! Kahreden detay

Görüntüler yoğun ilgi görmüştü! Kahreden detay

Makinistin kazayla ilgili iğrenç yorumu sonrası TCDD'den açıklama

Makinistin kazayla ilgili iğrenç yorumu sonrası TCDD'den açıklama

Özelliğiyle dehşete düşürdü: Hemen öldürün!

Özelliğiyle dehşete düşürdü: Hemen öldürün!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.