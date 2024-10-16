HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Faciaya ramak kala! Fren yerine gaza bastı: O sırada öğrenciler aracın yanındaydı...

Faciaya ramak kala! Fren yerine gaza bastı: O sırada öğrenciler aracın yanındaydı...

16.10.2024 10:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Güngören'de dün akşam saatlerinde bir sürücü manevra yaptığı sırada fren yerine gaza bastı. Otomobilin hakimiyetini kaybeden sürücü bir iş yerine daldı. O sırada okuldan dönen öğrenciler otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtulurken yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Faciaya ramak kala! Fren yerine gaza bastı: O sırada öğrenciler aracın yanındaydı...

Kaza, akşam saatlerinde Güngören Akıncılar Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 06 FJ 3015 plakalı aracın sürücüsü, geri manevra yaptığı sırada fren yerine gaza bastı. Hızlı bir şekilde gelen araç kontrolden çıkarak, bir iş yerinin önüne devrildi. O sırada aracın hızla geldiğini gören öğrenciler, kaçarak son anda kurtulurken, faciadan dönüldü. Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, araçta sıkışan ve yara almadan kazayı atlatan sürücüyü aracın içinden kurtardı.

Araç sürücüsü kadın ise, kaza nedeniyle şoka girerek ağlamaya başladı. Devrilen araç ise çekici yardımıyla kurtarıldı.

FACİADAN KIL PAYI KURTULDULAR

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın hızlı bir şekilde geri geri geldiği, o sırada kaldırımda yürüyen 2 öğrencinin aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar yer aldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Güngören kaza
En Çok Okunan Haberler
'2. emekli maaşı gelecek' EYT'lileri de ilgilendiriyor! Yeni sistem...

'2. emekli maaşı gelecek' EYT'lileri de ilgilendiriyor! Yeni sistem...

Yıllar sonra podyuma geri döndü! Yeni görünümüyle şaşırttı

Yıllar sonra podyuma geri döndü! Yeni görünümüyle şaşırttı

Rojin'in ağabeyinin canlı yayındaki sözleri şüpheleri daha da artırdı! Kimsenin bilmediği detayı açıkladı: Sudan korkuyordu

Rojin'in ağabeyinin canlı yayındaki sözleri şüpheleri daha da artırdı! Kimsenin bilmediği detayı açıkladı: Sudan korkuyordu

Mustafa Destici'ye AK Partili isimden şok: Büyük lokma ye...

Mustafa Destici'ye AK Partili isimden şok: Büyük lokma ye...

Polis, tabancasıyla eşini vurdu

Polis, tabancasıyla eşini vurdu

Petrol rafinerisinde yangın

Petrol rafinerisinde yangın

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Eastpak, Benetton, Kipling... Ömürlük valizlerde %30 indirim

Eastpak, Benetton, Kipling... Ömürlük valizlerde %30 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.