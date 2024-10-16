Faciaya ramak kala! Fren yerine gaza bastı: O sırada öğrenciler aracın yanındaydı...

Kaza, akşam saatlerinde Güngören Akıncılar Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 06 FJ 3015 plakalı aracın sürücüsü, geri manevra yaptığı sırada fren yerine gaza bastı. Hızlı bir şekilde gelen araç kontrolden çıkarak, bir iş yerinin önüne devrildi. O sırada aracın hızla geldiğini gören öğrenciler, kaçarak son anda kurtulurken, faciadan dönüldü. Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, araçta sıkışan ve yara almadan kazayı atlatan sürücüyü aracın içinden kurtardı.

Araç sürücüsü kadın ise, kaza nedeniyle şoka girerek ağlamaya başladı. Devrilen araç ise çekici yardımıyla kurtarıldı.

FACİADAN KIL PAYI KURTULDULAR

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın hızlı bir şekilde geri geri geldiği, o sırada kaldırımda yürüyen 2 öğrencinin aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar yer aldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır