Faciaya ramak kala! Freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi

Kaza, saat 23:30 sıralarında Sancaktepe Fatih Mahallesi’nde Yörük Caddesi ve Yakacık Caddesi’nin kesiştiği noktada meydana geldi.

FRENİ BOŞALDI, OTOBÜS DURAĞINA ÇARPTI

Yokuş aşağı şekilde park halinde bulunan ve şoför koltuğunda Fehmi Aydın’ın olduğu kamyonun freni boşaldı. Şoförün tüm müdahalesine rağmen durmayan kamyon refüjdeki ağacı kırdı daha sonra otobüs durağına çarptı.

PARKIN TAŞ DUVARLARINA KIRDI, AĞAÇLARA ÇARPARAK DURABİLDİ

Durağa çarpan kamyonet daha sonra parkın taş duvarını kırarak parkın içerisinde ki ağaçlara çarparak durabildi. Vatandaşların kazayı 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Kazada şoför Fehmi Aydın ve yolcu koltuğunda oturan Necip Özerdemir yara almazken otobüs durağında ve parkta kimsenin olmaması facia yaşanmasının önüne geçti.

Yolcu koltuğunda oturan Necip Özerdemir, ”Araç park halindeydi, ben yolcu koltuğunda oturuyordum. Birden fren boşalınca kamyondan atlayamadık, buraya kadar geldik. Herhangi bir yaralı yok. Kamyon park halindeyken birden fren boşaldı.” dedi. (İHA)





