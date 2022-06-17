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  4. Faciaya ramak kala! Kablolara takıldı, mahalle savaş alanına döndü

Faciaya ramak kala! Kablolara takıldı, mahalle savaş alanına döndü

17.06.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat Organize Sanayi Bölgesi girişinde facianın eşiğinden dönüldü. Bir beton mikseri sokaktaki iletişim hatlarına takıldı. Kazada 5 direk yıkılırken bir otomobil hasar gördü. Öte yandan mahallede elektrik kesintisi yaşanırken, internet ve telefon hattı da kesildi.

Faciaya ramak kala! Kablolara takıldı, mahalle savaş alanına döndü

Tokat’ta iletişim hatlarına takılan beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi. 5 direk devrildi, bir araç hasar gördü.

MAHALLEDE ELEKTRİK, İNTERNET VE TELEFON HATTI KESİLDİ

Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat Organize Sanayi girişinde bulunan bir rehabilitasyon merkezi yanındaki otoparkta meydana geldi. Seyir halinde olan beton mikserinin telefon ve internet hatlarının geçtiği kabloya takıldı. Beton mikserinin kabloya takılması ile birlikte 4 telefon direği ile 1 elektrik direği devrildi.

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Devrilen telefon direği bir otomobilde maddi hasara neden oldu. Mahallede elektrik kesintisi yaşanırken, internet ve telefon hattı da kesildi.

Ekipler elektrik ve telefon hattının onarılması için çalışma başlattı. Trafik ekipleri ise hasar gören araçlarla ilgili tutanak tuttu. Mahalle sakinleri ise geçtiğimiz yılda tırın telefon kablolarına takılması sonucu devrilen direklerin 2 otomobilin üzerine devrildiğini söyledi.

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Vatandaşlar maddi hasarla atlatılan kazanın bir daha yaşanmaması için önlem alınmasını istedi. (İHA)

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Tokat
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