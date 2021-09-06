Faciaya ramak kala! TIR'dan ayrılan dolu tanker karşı şeride geçip devrildi

Kaza, akşam saatlerinde Buldan - Sarayköy karayolunun 5’inci kilometresinde bulunan Doğanköy yol ayrımında meydana geldi. Denizli yönüne seyir halinde olan A.C. idaresindeki TIR'a bağlı mazot yüklü tanker, öğleden sonra aralıklarla görülen sağanak yağışla birlikte kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

KARŞI ŞERİDE GEÇEREK DEVRİLDİ

Sürücünün eğim aşağı zikzaklar çizerek ilerleyen aracını durdurmak için ani fren yapması sonucu, TIR'dan ayrılan dolu tanker karşı şeride geçerek devrildi.

Karayolunun büyük bir bölümünü kapatan tankerin taşıdığı yük yola dökülmeye başladı. Kaza sonucu dökülen mazotun yola dağılmaması için arklar oluşturan vatandaşlar, yakıtın boş arazilere ulaşmasını sağladı. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ve jandarma ekipleri, vatandaşları olay yerinden uzaklaştırarak gerekli tedbirleri aldı.

TRAFİK KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE SAĞLANDI

Olası bir parlama ihtimaline karşı karayolunda trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından vinçle karayolundan kaldırılan tanker, bölgeden uzaklaştırıldı. (İHA)



