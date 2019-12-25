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Faciayı önleyen kamyon şoförü yaralı kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 09:22 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinde önüne aniden çıkan yolcu minibüsüne çarpmamak için fren yapıp direksiyonu kıran kamyon şoförü, olası bir faciayı önledi.

Mersin’in Erdemli ilçesinde önüne aniden çıkan yolcu minibüsüne çarpmamak için fren yapıp direksiyonu kıran kamyon şoförü, olası bir faciayı önledi. Kamyon şoförü aracının devrilmesi sonucu yaralanırken, vatandaşlar hızla kaçtığını ileri sürdükleri minibüs şoförüne kazaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle tepki gösterdi.
Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi’nde Mersin-Antalya D-400 karayolunda meydana geldi. 33 DMM 17 plakalı kamyonun şoförü Gökhan Us (27), Yeniköy ışıklı kavşağına yaklaştığı sırada önüne aniden içerisinde yolcuların da bulunduğu bir minibüs çıktı. Minibüse ve yol kenarında bekleyen öğrencilere çarpmamak için kamyon şoförü direksiyonu kırdı. Kamyon refüje çarpıp devrildi. Vatandaşların da yardımıyla yaralı kamyon şoförü araçtan çıkarılarak, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vatandaşlar kamyon şoförünün büyük bir faciayı önlediğini belirterek, minibüs şoförünün kazaya sebebiyet verdiğini ve hızla kaza yerinden kaçtığını ileri sürüp tepki gösterdi. Kaza sebebiyle karayolunda trafik akışı tek şeritten ve tali yollardan sağlandı.

"1 TL için can kaybı oluyordu"
Hasan Bağrıaçık adlı vatandaş, "Yol kenarında okul öğrencileri de vardı, Allah esirgedi de onlara denk gelmedi. Dolmuşçu kaçtı. Ben olsaydım dolmuşçuyu biçer geçerdim. En az 20 çocuk vardı. 1 TL’lik yolcu için, 1 TL almak için işte burada can kaybı oluyordu" diyerek tepki gösterdi.
Hastanede tedavisi süren kamyon şoförü Gökhan Us ise, "Minibüs önüme çıktı, ben de ona vurmamak için frene bastım. Frene basınca yağmurlu olduğu için araba kaydı. Sağ sol yapmadım hiç. Aynı anda arabanın arkası öne geçti. Orada yolcular vardı. Minibüsün hatası var. Onlara vursam zaten çok kötü olurdu. Kazanın ardından ilk olarak oradaki insanlara bir şey oldu mu diye sordum. Bu aracın içinden şans eseri çıktım. Minibüsün içinde de bayağı yolcu vardı. Yol kenarında bekleyenler de vardı. Adam sinyal bile vermedi. Zaten ışıklara gelip evime dönecektim. Kimseye bir şey olmamış, sadece ben yaralanmışım" dedi.
Us, minibüs şoförüne vatandaşların çok büyük tepki gösterdiğini kaydetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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