Faciayı önleyen kamyon şoförü yaralı kurtuldu

"1 TL için can kaybı oluyordu"

Hasan Bağrıaçık adlı vatandaş, "Yol kenarında okul öğrencileri de vardı, Allah esirgedi de onlara denk gelmedi. Dolmuşçu kaçtı. Ben olsaydım dolmuşçuyu biçer geçerdim. En az 20 çocuk vardı. 1 TL’lik yolcu için, 1 TL almak için işte burada can kaybı oluyordu" diyerek tepki gösterdi.

Hastanede tedavisi süren kamyon şoförü Gökhan Us ise, "Minibüs önüme çıktı, ben de ona vurmamak için frene bastım. Frene basınca yağmurlu olduğu için araba kaydı. Sağ sol yapmadım hiç. Aynı anda arabanın arkası öne geçti. Orada yolcular vardı. Minibüsün hatası var. Onlara vursam zaten çok kötü olurdu. Kazanın ardından ilk olarak oradaki insanlara bir şey oldu mu diye sordum. Bu aracın içinden şans eseri çıktım. Minibüsün içinde de bayağı yolcu vardı. Yol kenarında bekleyenler de vardı. Adam sinyal bile vermedi. Zaten ışıklara gelip evime dönecektim. Kimseye bir şey olmamış, sadece ben yaralanmışım" dedi.

Us, minibüs şoförüne vatandaşların çok büyük tepki gösterdiğini kaydetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

