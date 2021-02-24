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  4. Faciayı yol kenarındaki kayalar önledi: 3 kişi ölümden döndü

Faciayı yol kenarındaki kayalar önledi: 3 kişi ölümden döndü

24.02.2021 18:56 | Son Güncelleme:
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Malatya’da içerisinde 3 kişinin bulunduğu araç, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra üç metrelik şarampolden aşağı yuvarlandı.

Malatya’da içerisinde 3 kişinin bulunduğu araç, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra üç metrelik şarampolden aşağı yuvarlandı. Aracın uçurumun dibindeki gölete düşmesini ise yol kenarındaki kayalar önledi.
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Orduzu Pınarbaşı Göleti mevkiinde aynı aileden üç kişinin içerisinde bulunduğu Ramazan A. (70) idaresindeki 44 ND 008 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle korkulukları yerinden söken araç, savrularak şarampole yuvarlandı. İçerisinde üç kişinin olduğu aracın gölete uçmasını ise yol kenarındaki kayalar önledi. Yol kenarındaki kayalara takılarak askıda kalan araç içerisindeki üç kişi hafif şekilde yaralandı.
Gölete düşmesine metreler kalan aracı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sonucu hafif şekilde yaralanan 3 kişiden sürücü Ramazan A. ve H.A.’yı tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı.
Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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