Fadıl Akgündüz: Maddi zarar söz konusu ama dolandırıcılık anlamına gelmez

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Fadıl Akgündüz Siirt'ten SEGBİS ile katıldı. Davanın tutuksuz sanığı yeğeni Mehmet Salih Obut ile bazı müştekiler de mahkeme salonunda hazır bulundu.

"BABAMIN TAPUSUNU ALANA KADAR SAÇLARIM BEMBEYAZ OLDU"

Mahkeme başkanı, iki dosyanın daha ana davayla birleştirildiğini belirtti. Duruşmada dinlenen şikayetçi Ayhan Kıvrak, "Şikayetçiyim. 2010'da Carice Gold'dan bir devre mülk satın aldım. Satın alırken karşılığında daire vermiştim. Bildiğim kadarıyla onu 80 bin TL'ye satmış. 5-6 ay boyunca aylık 457 Euro olan kira bedelinin karşılığını Türk parası olarak ödediler. Babam da yaklaşık 150 bin TL karşılığında devre mülk aldı. Fadıl Akgündüz gerçekten beynelmilel bir dolandırıcıdır. Kendi tapumu aldım ama babamın tapusunu alana kadar saçlarım bembeyaz oldu" dedi.

"ZARARIM GİDERİLMEDİ"

Kamil Çakır ise "Şikayetçiyim. 2013'de Caprice Gold'dan üç devre mülk aldım. 2014'de 2 devre mülk aldım. Toplam o günün parasıyla 680 bin TL ödeme yaptım. 4 ay kadar toplam 40 bin TL kira ödemesi aldım. Tapularım verildi. Olayla ilgili olarak bugünün parasıyla 3 milyon TL'nin üzerinde zararım vardır. Zararım giderilmedi" diye konuştu. Diğer müştekiler de zararlarının giderilmediğini belirterek sanıktan şikayetçi olduklarını söylediler.