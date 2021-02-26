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Fadıl Akgündüz: Maddi zarar söz konusu ama dolandırıcılık anlamına gelmez

26.02.2021 17:28 | Son Güncelleme:
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Fadıl Akgündüz: Maddi zarar söz konusu ama dolandırıcılık anlamına gelmez

Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, şikayetçilerin avukatı zararın giderilemeyeceğini belirterek sanık Fadıl Akgündüz'ün tutuklanmasını talep etti. Sanık Akgündüz ise "Tabii ki bir maddi zarar söz konusu ama bu bir dolandırıcılık anlamına gelmez" dedi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Fadıl Akgündüz Siirt'ten SEGBİS ile katıldı. Davanın tutuksuz sanığı yeğeni Mehmet Salih Obut ile bazı müştekiler de mahkeme salonunda hazır bulundu.

"BABAMIN TAPUSUNU ALANA KADAR SAÇLARIM BEMBEYAZ OLDU"

Mahkeme başkanı, iki dosyanın daha ana davayla birleştirildiğini belirtti. Duruşmada dinlenen şikayetçi Ayhan Kıvrak, "Şikayetçiyim. 2010'da Carice Gold'dan bir devre mülk satın aldım. Satın alırken karşılığında daire vermiştim. Bildiğim kadarıyla onu 80 bin TL'ye satmış. 5-6 ay boyunca aylık 457 Euro olan kira bedelinin karşılığını Türk parası olarak ödediler. Babam da yaklaşık 150 bin TL karşılığında devre mülk aldı. Fadıl Akgündüz gerçekten beynelmilel bir dolandırıcıdır. Kendi tapumu aldım ama babamın tapusunu alana kadar saçlarım bembeyaz oldu" dedi.

"ZARARIM GİDERİLMEDİ"

Kamil Çakır ise "Şikayetçiyim. 2013'de Caprice Gold'dan üç devre mülk aldım. 2014'de 2 devre mülk aldım. Toplam o günün parasıyla 680 bin TL ödeme yaptım. 4 ay kadar toplam 40 bin TL kira ödemesi aldım. Tapularım verildi. Olayla ilgili olarak bugünün parasıyla 3 milyon TL'nin üzerinde zararım vardır. Zararım giderilmedi" diye konuştu. Diğer müştekiler de zararlarının giderilmediğini belirterek sanıktan şikayetçi olduklarını söylediler.

"TUTUKLANSIN"

Şikayetçilerden Talip Metehanoğlu'nun avukatı Sıtkı Cansız ise "Sanığa 2017'de tahliye olduktan sonra mağdurların zararının giderilmesi için ne yaptığının sorulmasını istiyorum. Ayrıca şu aşamada dava konusu taşınmaz tamamlansa bile mağduriyetler giderilemez. Zira 16 bin tapu verilmiş. Tüm mağdurların zararlarını gidermek mümkün değildir. Yılda iki duruşma yapmak her duruşmaya 10-15 mağdur çağırmakla bu dava bitmez. Deliller karartılıyor. Bu nedenle tutuklama kararı verilsin" dedi.

"MADDİ ZARAR SÖZ KONUSU AMA BU DOLANDIRICILIK ANLAMANA GELMEZ"

Bunun üzerine söz verilen sanık Fadıl Akgündüz, "2019'da sayın mahkeme heyeti bu soruyu sorduğunda Türkiye'deki ekonomik şartların yeni yatırımcı katılımına imkan vermediğini, yurt dışından belki yeni yatırımcılar olabileceğini söylemiştim. Ancak müştekiler bir dernek kurmuş. Bu dernek oteli işgal etti. Bununla ilgili hukuki süreç devam ediyor. Otel işgal altındayken herhangi bir yatırımcıyı oraya götürmek söz konusu değil. Tabii ki bir maddi zarar söz konusu ama bu bir dolandırıcılık anlamına gelmez. Ayrıca bu olay ceza davası değil, hukuk davası konusudur" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti tutuklanma ve sanıkların sahibi oldukları şirketlerin mal varlığına tedbir konulmasını talebini reddetti. Duruşma, müştekilerin dinlenmesi için ertelendi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fadıl Akgündüz birlikte yargılanan 5 sanığa 349 müştekiye yönelik "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 698 yıldan 2 bin 443 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Akgündüz, 22 Aralık 2015'de tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı suçundan tutuklanmıştı. 28 Mart 2017'de çıkarıldığı mahkemede ise yeğeni Mehmet Salih Obut ile birlikte tahliyesine karar verilmişti.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık

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