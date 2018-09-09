Fahir Atakoğlu'ndan Antalya'ya özel beste sözü

ANTALYA, (DHA) - 19'UNCU Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nin 8. gününde piyanist Fahir Atakoğlu ve şef Gürer Aykal yönetimindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası konser verdi. Konserde Fahir Atakoğlu, Antalya için beste yapma sözü verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nin 8. gününde, piyanist Fahir Atakoğlu ve şef Gürer Aykal yönetimindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası 'Film Müzikleri' konseri verdi. Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'ndaki konser yoğun ilgi gördü. Sanatseverler salonu hınca hınç doldururken merdivenlerde bile yer kalmadı. Konserde, piyanist Fahir Atakoğlu'nun dünden bugüne imza attığı film müzikleri seslendirildi. Atakoğlu, 'Ayla' filmi için bestelediği müzikleri çalmaya başlayınca salondakiler uzun süre alkışladı. Ünlü müzik adamı, ardından 'Ağır Roman' ve 'Hadi Be Oğlum' filmleri için bestelediği müzikleri, şef Gürer Aykal yönetimindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirdi.

Fahir Atakoğlu, eşi Tulin Atakoğlu için yazdığı 'Sır' eserini de tüm sevenlere ithaf etti. Atakoğlu'nun unutulmayan müzikleri 'Demirkırat', 'Anadolu', 'Med Cezir', 'Yeşilada', 'And Places', 'Gözyaşı', 'Sarı Zeybek', 'Cumhuriyet' ve 'Lal' eserleri ise sanatseverlere coşku ve duygu dolu anlar yaşattı. 2 saate yakın sahnede kalan Fahir Atakoğlu ve şef Gürer Aykal, orkestra ile birlikte davetlileri selamladı.

BAŞKAN MENDERES TÜREL: ASKERDE EN YAKIN ARKADAŞIM FAHİR ATAKOĞLU İDİ

Konser sonrası şef Gürer Aykal ve Fahir Atakoğlu'na teşekkür plaketi takdim eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Fahir Atakoğlu'nun askerde en yakın arkadaşı olduğunu açıkladı. Türel, "Ondan müzikle ilgili çok şey öğrendim, aranje işlerine başlamamda büyük payı vardır. Ona hep 9-8'lik bir parça bestelemesini söylerdim, o da 'Yarim İstanbul'a imza attı. Burada hepinizin huzurunda sevgili Fahir'i borçlandıralım, ondan bir tane de Antalya bestesi isteyelim" dedi. Atakoğlu'nun "Seve seve" diye cevap vermesi üzerine salondaki tüm izleyiciler uzun süre ayakta alkışladı.

Atakoğlu, yoğun alkışlar üzerine yeniden sahneye çıkarak, 'Yarim İstanbul'u ikinci kez seslendirdi.

Fahir Atakoğlu'nun hayranları, konser sonrası albüm imzalatmak için uzun bir kuyruk oluşturdu. Sanatçı hayranlarını kırmayarak, albümlerini tek tek imzaladı.

Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Tunuslu besteci Dhafer Youssef'in bugün vereceği konserle sona erecek.