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  4. Boğaz ve adalar ulaşımına yüzde 40 zam! Tepki sonrası açıklama geldi

Boğaz ve adalar ulaşımına yüzde 40 zam! Tepki sonrası açıklama geldi

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
26.08.2024 11:16
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Yurtta son günlerde topluma taşıma ücretlerine zam yapılmaya başlandı. Yapılan son zam haberi ise Çanakkale’den geldi. Boğaz ve adalar hattının ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş. ücret tarifelerine yüzde 40 zam yapması büyük bir tepkiye yol açarken, karşı bir açıklama yapıldı.

Çanakkale'de boğaz ve adalar hattının ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş. ücret tarifelerine yüzde 40 zam yapması tepkiye neden oldu. GESTAŞ A.Ş. ücret tarifelerine yapılan zammın tepki çekmesi üzerine, zam oranlarını ‘sektördeki maliyetlerin artışı’ olarak açıkladı.

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GESTAŞ A.Ş. Çanakkale'de boğaz ve adalar hattının ulaşımına yaptığı zam oranları hakkındaki açıklamasında şunlara yer verdi:

"24.08.2024 tarihi itibariyle tüm hatlarımızda geçerli olan yeni ücret tarifesiyle, özellikle Bozcaada hattındaki fiyat artışıyla ilgili açıklama yapma gereği duyulmuştur.
1- Şirketimiz tarafından yürütülen deniz ulaşımında artan maliyetler göz önüne alınarak, 24.08.2024 tarihinden geçerli olmak üzere bütün hatlarda ücret tarifelerinde yüzde 40 artış yapılması zarureti hasıl olmuştur.
2- Buna göre, Geyikli-Bozcaada hattı otomobil fiyatı 570 TL iken, 24 Ağustos 2024 tarihindeki yeni fiyat tarifesinde 795 TL olarak güncellenmiştir.
3- Ayrıca, 24.08.2024 tarihi itibariyle tüm hatlarımızda geçerli olan yeni ücret tarifesinde, yaya geçişlerindeki tüm fiyatlar sabit kalmış, yaya yolcu bilet fiyatlarına artış uygulanmamıştır.
4- Özellikle adalarda ikamet eden vatandaşlarımıza sunulan ' yüzde 50 indirimli geçiş avantajı' aynen korunmuştur. (Adakart geçiş ücreti 397,50 TL olmuştur.)"

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BOĞAZ VE ADALARIN ZAMLI TARİFE FİYATLARI

Zam kararının ardından GESTAŞ sitesinde bulunan ücret tarifesine göre Geyikli-Bozcada seferlerinin güncel fiyatları şöyle oldu:

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale boğaz tarife ulaşım
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