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Fahiş fiyat artışında o illere ceza yağdı! Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı... Denetimler başladı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
26.12.2024 13:06
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Ticaret Bakanlığı, asgari ücret artışının ardından fahiş fiyat denetimi başlattı. İzmir’deki zincir marketler başta olmak üzere birçok işletmede yapılan denetimlerde, haksız fiyat artışlarına karşı cezai işlemler uygulanacağı duyuruldu. 1 Ocak itibariyle aykırı davranan işletmelere 143 bin TL ile 17 milyon 271 bin TL arasında ceza kesilecek.

Fahiş fiyat artışında o illere ceza yağdı! Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı... Denetimler başladı

Ticaret Bakanlığına bağlı ekipler, ulusal ve yerel zincir marketlerde fiyat etiketi, fahiş fiyat artışı ve haksız kazançla ilgili denetimlerini 81 şehirde gerçekleştirmeye devam ediyor.

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TEK TEK DENETLENDİ

Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri tarafından asgari ücretin artışını bahane ederek haksız fiyat artışı yapılıp yapılmadığı denetlendi. Denetimlerde 81 ilde toplam bin 283 markette 102 bin 590 ürün incelenerek, bu ürünlerden 1403'ünde mevzuata aykırılık tespit edildi. Tespit edilen ihlaller sonucunda toplam 2 milyon 830 bin 897 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca 763 firma hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatıldı. Bu firmaların savunmaları ve ilgili belgelerinin Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edilmesinin ardından yapılacak haksız fiyat artışı denetimi sonuçlarının incelenmesi neticesinde ilgili işletmelere 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

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O İLLERE CEZA YAĞDI

Denetimlerde en yoğun çalışmalar İstanbul, Antalya ve Ankara illerinde gerçekleştirilirken, İstanbul'da 201, Antalya'da 117 ve Ankara'da 57 market denetlendi. Bu çerçevede Antalya'da 25 bin 258, İstanbul'da 20 bin 21 ve Ankara'da 19 bin 826 ürün incelendi. Yapılan denetimlerde ihlallerin en fazla tespit edildiği iller İstanbul, Ankara ve Elazığ olurken; en yüksek miktarda para cezası İstanbul, Ankara ve Bursa'da uygulandı. Hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatılan firmaların en yoğun olduğu iller ise İstanbul, Ankara ve Antalya oldu.

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"CEZALAR HAKSIZ FİYAT DEĞERLENDİRME KURULU TARAFINDAN VERİLİYOR"

Denetimler sırasında açıklamalarda bulunan Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan, “Ankara genelinde zincir ve yerel marketlerde haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimlerimiz en yoğun şekilde devam ediyor. Kontrol ettiğimiz ürünler içerisinde temel gıda ürünleri, meyve-sebze, temel gıda ürünleri gibi ürünler yer alıyor. Bir uygunsuzluğa rastladığımız zaman da idari yaptırım uyguluyoruz. Her bir ürün için 2 bin 200 lira idari yaptırım uyguluyoruz. Bu fiyat etiketi denetimleri için de geçerli. Haksız fiyat artışıyla ilgili denetimlerimizde geçmişe yönelik ürünün 3 aylık faturalarını talep ediyoruz. Şüpheli bir durumda bunu Ticaret Bakanlığımıza gönderiyoruz. Cezalar Bakanlığımız bünyesinde kurulan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından veriliyor” dedi.

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(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı market fiyat
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