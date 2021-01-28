Fahiş fiyat denetiminde marketlere ceza yağdı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri şehir merkezinde faaliyet gösteren market ve bakkallara yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde, fahiş fiyat uygulayan ve kurallara uymayan işletme sahiplerine ceza kesti.

Ticaret Bakanlığının marketlerdeki düzenlemelerine ilişkin çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, hijyen başta olmak üzere marketlerde fiyat listesi, ürünlerin son kullanma tarihleri ile birçok alanda denetimler gerçekleştirdi. İlk olarak denetimlerin gerçekleştiği iş yerlerinde maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat eden ekipler, uyulması gereken hususları iş yeri yetkililerine bildirdi. Kullanma tarihi geçen ve bozulan birçok ürüne el koyan ekipler, gerekli cezai işlemleri de uyguladı. Kurallara riayet eden iş yerlerine de teşekkürlerini ileten zabıta ekipleri, her gün planlanan yeni adreslerde denetimlerini sürdürecek.

