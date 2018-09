"Fahiş fiyattan satanlar, stokçuluk yapanlar Türkiye'nin yüz karasıdır"

Kurtulmuş, seçim çalışmalarına başlayan ilk partinin AK Parti olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Üç haftadır, bu hafta üçüncü haftası oldu, benim başkanlığımda seçim strateji heyetimiz çalışmalarına başladı. İlgili genel başkan yardımcısı arkadaşlarımız sahadaki seçim çalışmalarına kadar, son güne kadar her seçimde olduğu gibi bu grubumuz bütün süreçleri kontrol ederek yoluna devam edecek. Önce aday tanıtımları, aday tespitleri, arkasından kampanyanın oluşması, arkasından bu kampanyanın yürütülmesi ve AK Parti her seçim çevresinde, her seçim bölgesinde adaylarını çıkaracak ve her seçim bölgesinin en iddialı partisi olarak seçime girecektir. Bunun için de gayretle çalışıyoruz."

Adaylarda 5 temel özellik aradıklarına işaret eden Kurtulmuş, "Artık bu seçim partinin adayları taşıdığı bir seçim değil, adayların partiyi taşıdığı bir seçim olacak. Bu özelliklerden birisi adaylarımızın tevazu sahibi olması olacaktır. Yani vatandaşın sofrasına dizini kırıp oturmasını bilen, vatandaşla tüm meseleleriyle birebir ilgilenebilen, kibir kuleleri gibi yukarıdan bakıp dolaşarak değil, halkın arasında, her tarafta var olan ve halkın dertleriyle ilgilenen adaylarla bu süreçleri yürüteceğiz." diye konuştu.