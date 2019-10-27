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Fahrettin Altun: "ABD’nin eli kanlı bir teröristi adalete teslim etme çabalarına destek olmaktan memnuniyet duyduk"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.10.2019 19:35 | Son Güncelleme

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD’nin DEAŞ elebaşı Ebu Bekir el Bağdadi’nin ölü ele geçirildiği açıklamasına ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti olarak ABD’nin eli kanlı bir teröristi adalete teslim etme çabalarına destek olmaktan memnuniyet duyduk" dedi.İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Reuters haber ajansına önemli açıklamalarda bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD’nin DEAŞ elebaşı Ebu Bekir el Bağdadi’nin ölü ele geçirildiği açıklamasına ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti olarak ABD’nin eli kanlı bir teröristi adalete teslim etme çabalarına destek olmaktan memnuniyet duyduk" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Reuters haber ajansına önemli açıklamalarda bulundu. Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Türkiye Cumhuriyeti olarak NATO müttefikimiz ABD’nin eli kanlı bir teröristi adalete teslim etme çabalarına destek olmaktan memnuniyet duyduk. DEAŞ karşıtı Küresel Koalisyon’un bir üyesi olarak dost ve müttefiklerimizle birlikte teröristleri yenilgiye uğratmak için çok çalıştık. Terörle mücadelemiz sırasında babalarımızı, annelerimizi ve evlatlarımızı şehit verdik. Bugün Ebu Bekir el Bağdadi’nin sivil kurbanlarının yanı sıra, dünyanın DEAŞ teröründen korumak için hayatlarını feda eden kahraman askerlerimizi minnetle anıyoruz. Teröristlerin önüne set çeken Türkiye, bundan sonra da terörün her türlüsüyle mücadele etmek için ABD ve diğer ülkelerle yakın işbirliğini sürdürecektir. Güçlerimizi birleştirmenin ve bölgemizde faaliyet gösteren tüm terör örgütlerini yenilgiye uğratmanın zamanı gelmiştir.”

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